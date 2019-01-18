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18.01.2019
РИА Новости

Путин уверен, что Россия и Сербия продолжат сотрудничать в военной области

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Владимир Путин и Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БЕЛГРАД, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказал надежду, что его визит в Сербию создаст условия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в военной области и сфере безопасности.

Российский лидер и президент Сербии Александр Вучич в четверг провели переговоры в Белграде.

"Я хочу вас и всех ваших коллег поблагодарить за такое отношение к развитию российско-сербских отношений. И выразить надежду на то, что в ходе сегодняшней нашей совместной работы будут созданы условия для дальнейших шагов в развитии двустороннего сотрудничества", - заявил Путин на российско-сербских переговорах в расширенном формате.

Как отметил российский лидер, стороны продолжают взаимодействовать в военной области, в сфере безопасности, совместно работают правоохранительные органы, генеральные прокуратуры. "Мы продолжаем готовить и сербские кадры", - сказал президент РФ.

"Когда я сказал о сотрудничестве в военной отрасли, то, вы знаете, мы не только поставляем военную технику, но и приобретаем военное имущество в Сербии, в том числе и боевую технику", - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что двусторонние отношения развиваются по многим направлениям, включая сотрудничество в сфере торговли, энергетики, высоких технологий, транспорта.

17.01.2019
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Страны
Россия
Сербия
Персоны
Путин Владимир
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