Путин уверен, что Россия и Сербия продолжат сотрудничать в военной области

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде.

БЕЛГРАД, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказал надежду, что его визит в Сербию создаст условия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в военной области и сфере безопасности.

Российский лидер и президент Сербии Александр Вучич в четверг провели переговоры в Белграде.

"Я хочу вас и всех ваших коллег поблагодарить за такое отношение к развитию российско-сербских отношений. И выразить надежду на то, что в ходе сегодняшней нашей совместной работы будут созданы условия для дальнейших шагов в развитии двустороннего сотрудничества", - заявил Путин на российско-сербских переговорах в расширенном формате.

Как отметил российский лидер, стороны продолжают взаимодействовать в военной области, в сфере безопасности, совместно работают правоохранительные органы, генеральные прокуратуры. "Мы продолжаем готовить и сербские кадры", - сказал президент РФ.

"Когда я сказал о сотрудничестве в военной отрасли, то, вы знаете, мы не только поставляем военную технику, но и приобретаем военное имущество в Сербии, в том числе и боевую технику", - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что двусторонние отношения развиваются по многим направлениям, включая сотрудничество в сфере торговли, энергетики, высоких технологий, транспорта.