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18.01.2019
РИА Новости

Сенатор: США пытаются обосновать выход из ДРСМД новым российским оружием

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Пуск ракеты
Пуск ракеты.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. На США произвело впечатление наше новое оружие, и теперь они пытаются обосновать выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) заявлениями о "беспрецедентном вооружении" России, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Американский президент Дональд Трамп представил доклад, касающийся систем ПРО. По его словам, Россия реализует беспрецедентные программы по модернизации вооружения. Трамп также пообещал оказывать помощь союзникам США в информировании о размещении и возможных запусках ракет противников.

"США стали очень резко говорить о необходимости развития своего ВПК, мы это ожидали. Теперь они стали заявлять о том, что выходят из ДРСМД и обосновывают это тем, что Россия "беспрецедентно вооружается", - отметил Джабаров.

По его словам, на американцев произвело впечатление наше новейшее оружие. "Как бы некоторые эксперты у них не хорохорились, американцы тем не менее понимают, что это реальная угроза для них в случае чего", - добавил он.

При этом сенатор напомнил, что позиция России - использовать оружие исключительно в целях обороны.

Он также подчеркнул, что США подталкивают Россию к гонке вооружений, но мы на это не пойдем. "Мы смогли создать адекватное оружие, способное дать ассиметричный ответ", - подчеркнул законодатель.

Джабаров также полагает, что Трампу важно отвлечь американских граждан, конгресс от своих собственных проблем, поскольку демократы стараются использовать непростую ситуацию в США для запуска процедуры импичмента президенту. "В этих условиях для него важно еще раз заявить, запугать всех "российской угрозой", - сказал парламентарий.

17.01.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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