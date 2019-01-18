На оборонном предприятии "Техмаша" будут работать новобранцы

На предприятии "Сплав" концерна "Техмаш" Госкорпорации Ростех будут трудиться семеро новобранцев осеннего призыва. Военнослужащие в числе других 20 человек приняли присягу для прохождения службы в научно-производственной роте 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной дивизии. Помимо занятий военной подготовкой они будут работать на оборонных предприятиях.

Новобранцы – выпускники Тульского государственного университета и Московского физико-технического института. Все они имеют специальности, востребованные на оборонных предприятиях.

Это второй призыв в научно-производственную роту. На НПО "Сплав" уже трудятся семеро военнослужащих. Срочники задействованы в разработке и производстве реактивных систем залпового огня наземного и морского базирования.

"Эти ребята – лучшие из лучших. Они проходили у нас практику, писали дипломы, так что мы имели возможность к ним присмотреться и оценить их профессиональную подготовку. Служба в научно-производственной роте даст им еще и хороший производственных опыт. Для предприятия же это возможность укрепить кадровый потенциал молодыми специалистами, воспитать конструкторскую элиту", – отметил управляющий директор НПО "Сплав" Александр Смирнов.

Тульская область входит в число пяти регионов, где сформированы научно-производственные роты, призванные сохранить высококвалифицированные кадры на оборонных предприятиях.