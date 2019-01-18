Первые российские морские газотурбинные двигатели получат десантные катера типа "Мурена"

Как сообщил веб-ресурс Mil.Press FlotProm , десантные катера на воздушной подушке проекта 12061 (шифр "Мурена") первыми получат отечественные морские газотурбинные двигатели (ГТД). Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два источника в отрасли, знакомых с ситуацией.

Последний из восьми построенных для ВМФ СССР десантных катеров на воздушной подушке проекта 12061 (шифр "Мурена") Д-143 (ПСКР-143, заводской номер 317) на консервации в цеху АО "Хабаровский судостроительный завод". Хабаровск, 2018 год (с) ИА "Хабаровский край сегодня" / todaykhv.ru

По словам одного из собеседников издания, подготовка к производству "Мурен" уже ведется на Хабаровском судостроительном заводе.

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в 2019 году планируется заказать Хабаровскому судостроительному заводу (ХСЗ) восемь "Мурен". При этом их строительство начнется в 2021 году, эти планы уже заложены в госпрограмму вооружений.

Для одного такого катера нужно два двигателя. По состоянию на конец марта прошлого года, рыбинский "ОДК-Сатурн" произвел как минимум десять ГТД М70ФРУ-2, предназначенных помимо "Мурен" также для десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322, шифр "Зубр". Изготовлено три опытных образца двигателя и семь опытно-поставочных.

В пресс-службе "Сатурна" отказались отвечать на вопрос о числе изготовленных ГТД. В Объединенной двигателестроительной корпорации, куда входит рыбинское предприятие, на запрос издания не ответили. Изданию не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе ХСЗ, на предприятие направлен соответствующий запрос.

По мнению одного из сотрудников кафедры "Корабельные энергетические установки (не ядерные) ВУНЦ ВМФ (ВМА), двигатели предназначены именно для "Мурен", так как начало строительства "Зубров" в очередной раз отложили. Собеседник Mil.Press FlotProm подчеркнул наличие проблем с производством редукторов для газотурбинных агрегатов этих кораблей, которые могут коснуться и более простых "Мурен".

В октябре 2018 года стало известно, что российские морские газотурбинные двигатели возьмут на экспортный контроль. Второй источник издания в отрасли, знакомый с ситуацией, не исключил постройки таких катеров на экспорт.

Справка Mil.Press FlotProm

ГТД М70ФРУ-2 - газотурбинный двигатель с отбором мощности со стороны воздухоприемного устройства. Мощность - 7350 кВт (10 000 л.с.). Срок службы до капремонта - 8 лет, ресурс до капремонта - 3000 часов, назначенный ресурс - 8000 часов, назначенный срок службы - 25 лет.

Десантный катер на воздушной подушке проекта 12061, шифр "Мурена", создан в ЦМКБ "Алмаз". Водоизмещение - 104 тонны при длине 31,3 метра и ширине 14,6 метра. Может доставить на берег танк массой до 48,6 т или 2 БТР/БМП, или до 140 морпехов в полной экипировке.

Дмитрий Жаворонков

Со стороны bmpd напомним, что Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) имени 60-летия СССР построил для ВМФ СССР восемь десантных катеров на воздушной подушке проекта 12061 (шифр "Мурена"), сданных в 1985-1992 годах (заводские номера с 310 по 317). Все восемь катеров были переданы в состав речных сил на Амуре и в 1994 года вместе с этими силами были переданы в состав Пограничной службы, где были переклассифицированы в пограничные сторожевые корабли (ПСКР). Катера не нашли применения и шесть из них были к 2005 году списаны, а два катера Д-447 (ПСКР-447, заводской номер 314) и Д-143 (ПСКР-143, заводской номер 317) переданы на хранение на ХСЗ.

В 2005-2006 годах ХСЗ построил также три катера (заводские номера с 330 по 332) экспортного проекта 12061Э (шифр "Мурена-Э") для ВМС Южной Кореи по контракту в рамках покрытия российской задолженности перед Южной Кореей.