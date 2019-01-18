Начато строительство головного корвета проекта Avante 2200 для Саудовской Аравии

15 января 2019 года на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Сан-Фернандо в Кадисе состоялась церемония начала строительства (первой резки стали) головного из пяти корветов проекта Avante 2200. заказанных для ВМС Саудовской Аравии.

Проектное изображение корвета проекта Avnte 2200, строящихся испанским судостроительным объединением Navantia для ВМС Саудовской Аравии (с) Navantia

Контрактные соглашения стоимостью более 2 млрд евро на строительство объединением Navantia больших пяти корветов проекта Avante 2200 для ВМС Саудовской Аравии были подписаны 12 апреля 2018 года. В денежном выражении это крупнейший экспортный контракт в истории испанской судостроительной промышленности.

Головной корабль должен быть сдан саудовской стороне в середине 2021 года, а последующие - сдаваться с интервалом четыре месяца, со сдачей последнего в конце 2022 года. Согласно заявлению Navantia, программа постройки корветов обеспечит около 6000 рабочих мест, в том числе 1100 человек на верфях в Кадисе, 1800 человек - на других предприятиях объединения, и более 3000 человек - у субподрядчиков. К постройке будет привлечено более 100 испанских компаний.

Саудовское военно-промышленное объединение Saudi Arabian Military Industries (SAMI) подписало с Navantia соглашение о создании совместного предприятия, которое осуществит частичную локализацию в Саудовской Аравии ряда систем радиоэлектронного вооружения для данных корветов, а также будет осуществлять его установку и интеграцию как на эти корабли, так и на другие перспективные корабли и катера саудовского флота. Совместное предприятие будет также осуществлять техническую поддержку и ремонт корветов во время их нахождения в составе ВМС Саудовской Аравии.

Ранее в 2008-2012 годах Navantia уже построила четыре патрульных корабля проекта Avantе 2200 (POVZEE) для ВМС Венесуэлы (тип Guaiquerí). В отличие от венесуэльских кораблей, корветы модификации этого проекта для ВМС Саудовской Аравии будут более мощно вооруженными многофункциональными кораблями. Согласно данным Navantia, полное водоизмещение этих корветов составит более 2500 тонн, длина корпуса 98,9 м. Двухвальная дизельная энергетическая установка обеспечит скорость полного хода до 25 уз. Экипаж 92 человека.

Вооружение саудовских кораблей, судя по опубликованным изображениям, составят две четырех контейнерные пусковые установки противокорабельныз ракет Boeing Harpoon Block II, 16-зарядная вертикальная пусковая установка зенитного ракетного комплекса Raytheon ESSM, одна 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid, один 35-мм зенитный артиллерийский комплекс Rheinmetall Oerlikon Millenium, две малокалиберные дистанционно управляемые артиллерийские установки, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата. В ангаре обеспечено базирование вертолета 10-тонного класса.

Особенностью саудовского проекта станет широкое применение на нем электронных систем разработки и производства самой Navantia - АСБУ CATIZ, комплекса связи HERMESYS, системы управления огнем DORNA, "интегрированного мостика" MINERVA и системы общекорабельной автоматизации Integrated Platform Control System. Будет установлена РЛС общего обнаружения Hensoldt TRS-3D.

Церемония начала строительства (первой резки стали) головного из пяти корветов проекта Avante 2200. заказанных для ВМС Саудовской Аравии, на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Сан-Фернандо в Кадисе, 15.01.2019 (с) Nvantia