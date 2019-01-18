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18.01.2019
Lenta.ru

Поломки спутников России оказались необъяснимы

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

"Роскосмос" часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных космических аппаратов, заявил РИА Новости представитель госкорпорации Юрий Макаров.

"Когда у нас выходят из строя спутники, мы зачастую не знаем причин этого. Говорим о тяжелых заряженных частицах, космических лучах, воздействии техногенных объектов, иногда говорим о преднамеренном воздействии на космические аппараты, но точную причину не знаем", — сказал специалист.

По его словам, для получения точных сведений о причинах выхода из строя космической техники необходима система мониторинга космического пространства. "В настоящее время такой мощной системой мониторинга обладают только США", — отметил Макаров.

Между тем, по мнению представителя госкорпорации, российская система контроля космического пространства достигла паритета с американской. "Пять лет назад картина была совершенно другая", — добавил Макаров.

В январе директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.

Ранее в том же месяце пропала связь с орбитальным радиотелескопом "Спектр-Р". Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.

В декабре 2018 года российские эксперты в области материаловедения заявили, что установить точное происхождение отверстия в обшивке пилотируемого корабля "Союз МС-09" практически невозможно. В том же месяце летчик-космонавт Сергей Волков сообщил, что причина нештатной работы пирозамков в российских "Союзе ТМА-10" и "Союзе ТМА-11", из-за которой данные пилотируемые космические корабли в апреле и октябре 2008 года соответственно совершили спуски по неуправляемым баллистическим траекториям, до сих пор неизвестна.

17.01.2019
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