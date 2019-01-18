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18.01.2019
Lenta.ru

Российскую ядерную "Мертвую руку" признали легкой мишенью для США

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РВСН России
РВСН России.
Источник изображения: youtube.com

Российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр" (на Западе известен как Dead Hand — "Мертвая рука") не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного и ответно-встречного обезоруживающего удара по американским позициям, пишет в статье для "Военно-промышленного курьера" заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт отмечает, что "Периметр" способен довести команду лишь до наземных комплексов и самолетов стратегической авиации, тогда как ракетные подводные лодки стратегического назначения, находясь в подводном положении, не смогут принять команду на пуск своих баллистических ракет. Кроме того, пишет Сивков, ракеты "Периметра" расположены, вероятно, в шахтных пусковых установках, в связи с чем могут оказаться уничтоженными первым ударом.

"Так что и система управления не вполне гарантированно может обеспечить нанесение ответного, даже ответно-встречного. В этой связи возникает необходимость модернизации системы управления для повышения боевой устойчивости стратегических ядерных сил", — считает доктор военных наук.

Заместитель президента РАРАН предложил ряд мероприятий, которые могли бы обеспечить России гарантированное ядерное сдерживание США. Среди них называется создание мобильной компоненты "Периметра", отслеживание пусковых установок которой было бы затруднительно для вероятного противника.

В декабре 2018 года Сивков отметил, что торпеды "Посейдон" и ракеты "Сармат" с моноблочной боевой частью способны гарантированно уничтожить США.

О необходимости создания Россией мобильной компоненты гарантированного ответного удара в стратегических ядерных силах эксперт писал в ноябре 2018 года. Тогда же бывший начальник (в 1994-1996 годы) Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Виктор Есин заявил, что "Периметр" при необходимости задействует лишь ограниченное число ракет.

17.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Сармат МБР
Проекты
Периметр
Ядерный щит
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7 комментариев
№1
18.01.2019 11:47
Команда подается в том числе на спутники,так что АПЛ получат ее при ближайшем сеансе связи...США понтуются,но связываться даже с Северной Кореей и Ираном,у которых есть всего несколько десятков ракет с ядерным боезарядом,способных достать до США,боятся...
0
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№2
18.01.2019 12:14
"Так что и система управления не вполне гарантированно может обеспечить нанесение ответного, даже ответно-встречного"

Автор то предполагает, то утверждает нечто, в чем совершенно не компетентен.
"Периметр" не предназначен для нанесения встречного удара. Он работает только после получения первого удара.
Для принятия решения о  нанесении встречного удара есть и верховный главком и все остальные прочие. Периметр работает когда с ними нет связи.
С какого бы бодуна автор решил, что сигнал передается только ракетами? А  наземные радиостанции всех длин волн, самолеты, в том числе с выпускными кабель-антеннами? Про спутники сказано чуть выше.
0
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№3
18.01.2019 13:14
Константину Сивкову, как каперангу, стыдно не знать, что у ВМФ есть свои системы доведения команды на применение ядерного оружия. А вот что он может знать о "Периметре" и о том, что тот способен обеспечить, а что нет, если даже до сих пор не в курсе, что шахтные командные ракеты 15А11 сняты с вооружения ещё в 2001 году и сейчас используются командные ракеты нового поколения на АПУ ПГРК "Иополь-М"?
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№4
18.01.2019 13:48
Цитата, Flying squad сообщ. №1
даже с Северной Кореей и Ираном,у которых есть всего несколько десятков ракет с ядерным боезарядом,способных достать до США,
Даже у Северной Кореи нет ни одной ракеты способной достичь территории США с Корейского полуострова. Только до Гуама, и то без гарантии. По континентальной части США разве что с подлодки могут запустить. А у Ирана и ядерных зарядов ни каких нет, не то что МБР.
0
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№5
18.01.2019 17:27
Ключевая фраза из всей его речи:" В этой связи возникает необходимость модернизации системы управления для повышения боевой устойчивости стратегических ядерных сил"
Интересно,он знает об этой системе так же как все?из Википедии???!
-1
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№6
18.01.2019 19:56
Цитата, неравнодушный сообщ. №5
Интересно,он знает об этой системе так же как все?из Википедии???!
Похоже, что Сивков и в Википедию не удосужился заглянуть. Иначе как объяснить незнание им даже открытой информации?
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№7
18.01.2019 21:12
Википедия сочиняется для неравнодушных ген. Читайте первоисточники, а не свободный сокращенный пересказ диванного анал литика.
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