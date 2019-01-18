США разместят противоракеты в космосе и превратят F-35 в систему ПРО

Согласно Обзорному докладу по противоракетной обороне (ПРО), который 17 января будет представлен президенту США Дональду Трампу, в Пентагоне допускают размещение противоракет в космосе, лазерного оружия на беспилотниках и превращение истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в летающие системы ПРО. Об этом в четверг, 17 января, пишет Defense News.

Датчики F-35 Lightning II допускают возможность отслеживать пуски баллистических ракет и передавать соответствующие данные традиционным системам ПРО, следует из готовившегося два года доклада. Допускается оснащение истребителей противоракетами.

Рассматривается возможность модификации зенитных управляемых ракет RIM-161 Standard Missile 3 в противоракеты, которые могут быть готовы уже к 2020 году.

Размещение беспилотника с лазерным оружием на высоте более 18 километров позволило бы, согласно докладу, отражать баллистические угрозы. Испытание элементов системы намечено на 2019 год.

Демонстрация возможностей по глобальному отслеживанию из космоса пусков баллистических ракет запланирована на 2020 год. При этом допускается начало работ по разработке спутников, каждый из которых получил бы до 10 противоракет.

Лидером по созданию гиперзвукового оружия в США называют не Россию, а Китай. Доклад призывает увеличить инвестиции в создание подобной техники.

Также в докладе предлагается построить на Гавайях комплекс перехвата баллистических ракет, который должен стать третьим таким объектом в США после систем на Аляске и в Калифорнии.

В январе стало известно, что российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр" (на Западе известен как Dead Hand — "Мертвая рука") не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного и ответно-встречного обезоруживающего удара по американским позициям.

В апреле 2018 года сообщалось, что F-35 Lightning II к 2025 году смогут обнаруживать, отслеживать и, возможно, сбивать баллистические ракеты, фактически превратившись в летающие системы ПРО.