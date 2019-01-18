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18.01.2019
РИА Новости

В Минобороны утверждения о бесперспективности "Авангарда" назвали домыслами

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Скриншот видео запуска новейшей ракеты "Авангард"
Скриншот видео запуска новейшей ракеты "Авангард".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Минобороны назвали домыслами информацию в СМИ о бесперспективности гиперзвукового комплекса "Авангард". Комментарий размещен на странице ведомства в "ВКонтакте".

"В очередном номере "Новой газеты" опубликовано интервью с неким Андреем Горбачевским, названным изданием "специалистом в разработке РЛС (радиолокационных станций. - Прим. ред), который, не имея никакого отношения к разработке стратегических вооружений, на основании собственных домыслов считает ракетный комплекс с планирующим гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" "неперспективным"", - говорится в релизе.

В военном ведомстве отметили, что этот "эксперт" ранее уже доказывал "неперспективность" воссоздания производства глубоко модернизированного российского стратегического ракетоносца Ту-160М2". Подобные умозаключения "свидетельствуют лишь о широких пробелах в его познаниях сущности аэродинамических процессов на гиперзвуковых скоростях; не говоря уже о незнании общих законов физики в, казалось бы, известной ему области радиолокации", сказано в ответе.

В Минобороны подчеркнули, что понимают повышенный интерес к уникальному оружию, но не позволят втянуть себя в дискуссию для получения иностранцами секретной информации.

В ведомстве напомнили, что все данные о комплексе уже озвучены, и призвали СМИ "быть внимательными к намеренно провокационным заявлениям различных псевдоэкспертов".

"Конечные "бенефициары" подобного рода дискуссий находятся далеко не в России и будут использовать любые методы, включая искусственное создание "информационных поводов", для получения нужной им информации в целях ослабления обороноспособности нашей страны", - заключили в Минобороны.

Комплекс "Авангард"

В конце декабря военное ведомство по поручению Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард". Снаряд стартовал из Оренбуржья и поразил цель на Камчатке, примерно в шести тысячах километров.

Таким образом, программа летных испытаний "Авангарда" выполнена. В этом году первый полк должен встать на дежурство.

Как заявлялось, скорость полета боевого блока "Авангарда" в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Ту-160
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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