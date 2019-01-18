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18.01.2019
Военное обозрение

Советник Порошенко: Хорватский сценарий на Донбассе невозможен

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Советник украинского президента Владимир Горбулин, он же вице-президент Украинской национальной академии наук, в интервью одному из украинских СМИ сообщил о том, что в стране невозможна реализация так называемого "хорватского сценария" в отношении Донбасса. Речь идёт о военной операции хорватской армии под названием "Буря". Операция при поддержке сил НАТО была проведена в 1995 году, и её итогом стала ликвидации республики Сербская Краина.

Источник изображения: Пресс-центр ВСУ

Ранее многие украинские политические и военные деятели заявляли о "необходимости" воплощения "хорватского сценария" в отношении республик Донбасса.

По словам Владимира Горбулина, хорватский сценарий в отношении ДНР и ЛНР невозможен изначально. В качестве основной причины советник Петра Порошенко называет этнический и конфессиональный состав донбасских народных республик.

Горбулин:

Не существует ни этнической, ни религиозной составляющей конфликта на Донбассе.

Здесь нужно констатировать, что человек, советником которого Владимир Горбулин является, делает всё, чтобы как минимум религиозная составляющая гражданской войны на Украине появилась. Речь идёт о политическом решение по фактическому расколу православия – по откровенному вмешательству государства в дела церкви и верующих. И эта работа откровенно проводится под покровительством западных спецслужб, которые продолжают активную реализацию плана по отрыву Украину от России. Другими словами, если религиозной составляющей конфликта нет, то Порошенко её придумает.

Нужно напомнить, что ВРУ приняла законопроект об отборе храмов у Украинской православной церкви в пользу раскольников. Порошенко этот шаг цинично назвал "попыткой предотвратить кровопролитие".

17.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Сербия
Украина
Хорватия
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
18.01.2019 12:59
А между Донбассом и Украиной и так нет ничего общего...ни религии ни истории
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