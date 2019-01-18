Роскосмос планирует снизить себестоимость ракет-носителей "Ангара" и "Союз-5"

Глава корпорации Дмитрий Рогозин отметил, что решение об этом было принято на встрече руководителей всех ведущих машиностроительных заводов отрасли

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Себестоимость ракет-носителей "Ангара" и "Союз-5" планируется снизить в целях повышения конкурентоспособности российских средств выведения. Об этом в среду сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В Роскосмосе принят план действий по повышению конкурентоспособности российских средств выведения. Особый акцент на снижение себестоимости новых носителей семейства "Ангара" и "Союз-5" "Иртыш", - написал он в Twitter.

В @roscosmos принят план действий по повышению конкурентоспособности российских средств выведения. Особый акцент на снижение себестоимости новых носителей семейства "Ангара" и Союз-5 "Иртыш". Во встрече приняли участие руководители всех ведущих машиностроительных заводов отрасли pic.twitter.com/CD3YNIbDFW

- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16 January 2019 Рогозин отметил, что решение об этом было принято на встрече руководителей всех ведущих машиностроительных заводов отрасли.

Планы снижения стоимости

Ранее Рогозин в интервью ТАСС сообщал, что Роскосмос ищет варианты снижения себестоимости запусков, в том числе в рамках концепции многоразового использования наиболее дорогостоящих частей ракет.

Успешным российским коммерческим носителем обещает стать "Союз-5", цена которого не должна превышать цену прямых конкурентов. По его словам, учитывая более северное расположение всех российских стартовых позиций по сравнению с конкурентами, "Союз-5" должен быть и дешевле, и мощнее аналогичных ракет среднего класса иностранного производства.

Также сообщалось, что Центр им. М. В. Хруничева (предприятие-изготовитель ракет "Ангара") проведет мероприятия по снижению себестоимости производства семейства ракет "Ангара", в частности, разработан комплекс мероприятий (технологические и конструкторские), позволяющие снизить трудоемкость по носителям "Ангара" - в три раза.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 т.

"Союз-5" - разрабатывающаяся в настоящее время ракета среднего класса.