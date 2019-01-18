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18.01.2019
ТАСС

Роскосмос планирует снизить себестоимость ракет-носителей "Ангара" и "Союз-5"

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Макет ракеты-носителя "Ангара"
Макет ракеты-носителя "Ангара".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Глава корпорации Дмитрий Рогозин отметил, что решение об этом было принято на встрече руководителей всех ведущих машиностроительных заводов отрасли

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Себестоимость ракет-носителей "Ангара" и "Союз-5" планируется снизить в целях повышения конкурентоспособности российских средств выведения. Об этом в среду сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В Роскосмосе принят план действий по повышению конкурентоспособности российских средств выведения. Особый акцент на снижение себестоимости новых носителей семейства "Ангара" и "Союз-5" "Иртыш", - написал он в Twitter.

В @roscosmos принят план действий по повышению конкурентоспособности российских средств выведения. Особый акцент на снижение себестоимости новых носителей семейства "Ангара" и Союз-5 "Иртыш". Во встрече приняли участие руководители всех ведущих машиностроительных заводов отрасли pic.twitter.com/CD3YNIbDFW

- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16 January 2019 Рогозин отметил, что решение об этом было принято на встрече руководителей всех ведущих машиностроительных заводов отрасли.

Планы снижения стоимости

Ранее Рогозин в интервью ТАСС сообщал, что Роскосмос ищет варианты снижения себестоимости запусков, в том числе в рамках концепции многоразового использования наиболее дорогостоящих частей ракет.

Успешным российским коммерческим носителем обещает стать "Союз-5", цена которого не должна превышать цену прямых конкурентов. По его словам, учитывая более северное расположение всех российских стартовых позиций по сравнению с конкурентами, "Союз-5" должен быть и дешевле, и мощнее аналогичных ракет среднего класса иностранного производства.

Также сообщалось, что Центр им. М. В. Хруничева (предприятие-изготовитель ракет "Ангара") проведет мероприятия по снижению себестоимости производства семейства ракет "Ангара", в частности, разработан комплекс мероприятий (технологические и конструкторские), позволяющие снизить трудоемкость по носителям "Ангара" - в три раза.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 т.

"Союз-5" - разрабатывающаяся в настоящее время ракета среднего класса.

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-5 РН
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2 комментария
№1
18.01.2019 05:44
Давай, Дмитрий Олегович, мышкуйте, рывок был за время Вашего зампремьерства во всех отраслях ВПК, ждем в Роскосмосе еще более успехов.
Самозванцы журналисты с рычанием за штаны хватают, не обращайте внимания.
0
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№2
18.01.2019 07:12
Вице-премьером он тоже Роскосмос курировал.
8 лет уже имитирует бурную деятельность.
Сына уволить, квартиру отобрать и сослать в Америку.
Пусть там вредительством занимается.

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-1
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