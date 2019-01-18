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18.01.2019
ТАСС

РКЦ "Прогресс" провел переаттестацию сотрудников на Байконуре после аварии 11 октября

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © Петр Гридин/ТАСС

Гендиректор предприятия Дмитрий Баранов добавил, что выводы внутреннего расследования причин происшествия совпали с результатами работы комиссии Роскосмоса

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара) провел переаттестацию своих сотрудников на космодроме Байконур после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября 2018 года, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"На байконурском филиале общества проведена внеочередная аттестация исполнителей и контролеров, уточнены технологические операции в части повышения качества исполнения", - сказал Баранов.

По словам гендиректора, РКЦ "Прогресс" провел внутреннее расследование аварийной ситуации. "Выводы комиссии АО "РКЦ "Прогресс" полностью совпадают с выводами аварийной комиссии госкорпорации "Роскосмос", - уточнил он.

Баранов также сообщил, что по результатам анализа материалов комиссией предприятия и рекомендаций аварийной комиссии сформированы первоочередные мероприятия по исключению возможного повторения аварийной ситуации. "Успешный запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" 3 декабря 2018 года подтвердил правильность и целесообразность введения дополнительных мероприятий", - отметил гендиректор РКЦ "Прогресс".

Он добавил, что на производственной площадке в Самаре и в байконурском филиале предприятия введено фото- и видеодокументирование процесса сборки ракет-носителей.

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз ПКК
Союз РН
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