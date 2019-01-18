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18.01.2019
ТАСС

Первый пуск "Союза-2" с пилотируемым кораблем наметили на сентябрь

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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Как заявил гендиректор самарского ракетно-космического центра "Прогресс", решение проходит юридическое оформление

САМАРА, 17 января. /ТАСС/. Первый запуск "Союза-2" с транспортным пилотируемым кораблем запланирован на сентябрь 2019 года. Об этом в четверг сообщил журналистам гендиректор самарского ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"По "Союзам-ФГ", их у нас на сегодня осталось четыре ракеты, они будут "отстреляны" все в 2019 году, и в 2019 году мы должны запустить пилотируемый космический корабль на "Союзе-2", но в беспилотном варианте. Это относительно свежее решение, оно, правда, юридически пока не до конца оформлено, сейчас находится в процессе", - сказал Баранов.

По словам гендиректора, в космос на "Союзе-2" отправится "полностью пилотируемый корабль, один в один как обычный, но просто без людей, он будет загружен обычными грузами, как грузовик". "Это позволит проверить все системы во взаимодействии при пуске и избежать каких-то возможных неприятностей, которые теоретически могут существовать… Этот беспилотный пуск должен быть в сентябре этого года, по результатам будет принято решение, когда же будет пилотируемый пуск. Сам факт перевода (запуска кораблей - прим. ТАСС) на "Союз-2" под сомнение не ставится", - отметил Баранов.

Как сообщалось ранее, Роскосмос может в 2019 году провести испытательный пуск пилотируемого корабля "Союз МС" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с цифровой системой управления. В настоящее время корабли "Союз МС" запускают с помощью ракет "Союз-ФГ".

17.01.2019
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