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18.01.2019
ТАСС

Число запусков ракет "Союз" в 2019 году планируют увеличить до 20-22

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Союз-СТ
Ракета-носитель "Союз-СТ" (Фото из архива Госкорпорации "РОСКОСМОС").
Источник изображения: http://www.rt-chemcomposite.ru/

В РКЦ "Прогресс" сообщили, что пуски будут проходить с четырех космодромов

САМАРА, 17 января. /ТАСС/. Количество запусков ракет "Союз" планируется увеличить в этом году по сравнению с прошлым годом с 16 до 20-22. Об этом в четверг сообщил журналистам гендиректор производящего эти носители РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Прошлый год был для нас достаточно сложным. У нас было 16 пусковых кампаний, из них одна была аварийная <...> В 2019 году у нас планируется большее количество пусковых кампаний - от 20 до 22 кампаний, скорее всего будет. Это связано с программой запуска аппаратов... мы готовы и больше запускать", - отметил Баранов.

Запуски в 2019 году планируется осуществлять, как в и 2018 году, с четырех космодромов. В числе запланированных - семь пусков к МКС, в том числе первый пуск " Союза-2" с транспортным пилотируемым кораблем. В феврале пуском носителя "Союз-СТ" из Гвианского космического центра откроется проект по запускам спутников компании OneWeb.

На космодроме Куру во Французской Гвиане в настоящее время находится несколько самарских ракет. "Сегодня у нас там (на Куру) лежат пять ракет-носителей, три ракеты-носителя у нас здесь находится на хранении, и, по-моему, две или три находятся в заказе. Портфель заказов там стабильный, и от двух до четырех пусков в год - это стандартно. В этом году у нас было три, в 2019 году запланировано минимум три, возможно, будет четыре (пуска с Куру)", - сказал Баранов.

Ранее в Роскосмосе сообщили о планах провести в 2019 году 45 пусков ракет. До этого стало известно о намеченных на этот год ряде запусков космических кораблей с Байконура, запусках военных спутников с Плесецка, одном старте с Восточного, нескольких запусках ракет "Протон", в том числе с новым модулем МКС, втором запуске тяжелой "Ангары", летных испытаниях ракеты "Сармат" и других стартах.

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Гвиана
Франция
Продукция
Протон-(К)М
Сармат МБР
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз-2 РН
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