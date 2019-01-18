Число запусков ракет "Союз" в 2019 году планируют увеличить до 20-22

В РКЦ "Прогресс" сообщили, что пуски будут проходить с четырех космодромов

САМАРА, 17 января. /ТАСС/. Количество запусков ракет "Союз" планируется увеличить в этом году по сравнению с прошлым годом с 16 до 20-22. Об этом в четверг сообщил журналистам гендиректор производящего эти носители РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Прошлый год был для нас достаточно сложным. У нас было 16 пусковых кампаний, из них одна была аварийная <...> В 2019 году у нас планируется большее количество пусковых кампаний - от 20 до 22 кампаний, скорее всего будет. Это связано с программой запуска аппаратов... мы готовы и больше запускать", - отметил Баранов.

Запуски в 2019 году планируется осуществлять, как в и 2018 году, с четырех космодромов. В числе запланированных - семь пусков к МКС, в том числе первый пуск " Союза-2" с транспортным пилотируемым кораблем. В феврале пуском носителя "Союз-СТ" из Гвианского космического центра откроется проект по запускам спутников компании OneWeb.

На космодроме Куру во Французской Гвиане в настоящее время находится несколько самарских ракет. "Сегодня у нас там (на Куру) лежат пять ракет-носителей, три ракеты-носителя у нас здесь находится на хранении, и, по-моему, две или три находятся в заказе. Портфель заказов там стабильный, и от двух до четырех пусков в год - это стандартно. В этом году у нас было три, в 2019 году запланировано минимум три, возможно, будет четыре (пуска с Куру)", - сказал Баранов.

Ранее в Роскосмосе сообщили о планах провести в 2019 году 45 пусков ракет. До этого стало известно о намеченных на этот год ряде запусков космических кораблей с Байконура, запусках военных спутников с Плесецка, одном старте с Восточного, нескольких запусках ракет "Протон", в том числе с новым модулем МКС, втором запуске тяжелой "Ангары", летных испытаниях ракеты "Сармат" и других стартах.