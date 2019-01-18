Немецкие СМИ сравнили самолёты ВВС ФРГ с музейными экспонатами

Немецкие истребители-бомбардировщики Tornado, поднявшиеся в воздух в начале 1980-х годов, уже стали экспонатами ряда музеев, однако они до сих пор вместе с более молодыми "Еврофайтерами" составляют костяк авиации бундесвера, пишет издание Die Welt.

В качестве экспонатов "Торнадо" выставлены в США, Болгарии и даже в самой Германии, тем не менее, Минобороны до сих пор не может определиться с их заменой, отмечает автор.

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Самолеты останутся на вооружении до 2025 года, после чего должны быть замены новыми машинами.

Однако обновление авиационного парка отнюдь не гарантировано, поскольку сталкивается с несколькими проблемами. Так, из-за политических противоречий командование до сих пор не решило, какие именно самолеты придут на замену. В ВВС выступают за приобретение американских машин, тогда как Airbus навязывает свои самолеты, указывая на необходимость поддержки европейского самолетостроения.

При этом затягивать процесс обновления авиапарка нельзя – самолеты стареют, а расходы на их обслуживание растут, становится всё сложнее обеспечивать их нужными запчастями.

А нехватка запчастей, в свою очередь тянет за собой другую проблему: процесс подготовки летного состава для "Торнадо" становится неоправданно долгим, говорится в материале.

По данным автора, с 2017 года полноценную подготовку получил лишь один пилот и 4 оператора бортовых систем вооружения.

Инспектор ВВС ФРГ генерал Инго Герхартц признался журналистам, что предпочел бы встречаться с истребителями "Торнадо" только в музее военной истории.

Напомним, Panavia Tornado разработан в 1970-х годах конструкторами компании Messerschmitt-Blkow-Blohm совместно с британскими и итальянским коллегами. Существуют две модификации: истребитель-бомбардировщик (IDS) и перехватчик (ADV).