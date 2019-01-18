В Эстонии проводится ротация сил НАТО

В четверг в Эстонию для замены датского контингента прибывают военнослужащие бельгийской армии, передает РИА Новости сообщение эстонского военного ведомства.

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По данным пресс-службы, бельгийские военные прибудут из Латвии тремя колоннами. Маршрут следования: Икла-Пярну-Синди-Пайде-Тапа. В составе подразделения около 300 военнослужащих и порядка 100 единиц боевой техники, в том числе швейцарские БТР Piranha. Часть бронетранспортеров оснащена противотанковыми комплексами Spike.

Кроме того, бельгийский контингент усилен 120-мм минометами и саперной техникой наведения мостов типа Leopard Leguaan. В подразделении также имеются военные полицейские, медики и логисты.

Сообщается, что большинство бельгийцев являются военнослужащими батальона "Арденнские егеря".

В военном городке Тапа они заменят датский контингент многонационального батальона НАТО. Планируется, что бельгийские военные будут задействованы в крупном учении "Весенний шторм".

Напомним, в 2016 году на саммите НАТО в Варшаве было решено разместить в Польше, Эстонии, Латвии и Литве многонациональные батальоны на ротационной основе. Батальонную группу, дислоцированную в Эстонии, возглавляют британские офицеры. Каждый международный батальон насчитывает около 1, 2 тыс. человек.

В январе 2018 года датчане сменили военнослужащих из Великобритании, теперь они уступают место бельгийцам.