В РФ разработаны малошумные винты для надводных кораблей

Центр пропульсивных систем предприятия "Звездочка" завершил ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага (ВРШ) для кораблей класса "корвет", сообщает пресс-служба предприятия.

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Разработка "ВРШ-М" выполнялась московским филиалом "Звездочки" – НПО "Винт". Само изделие, предназначенное для работы с главным двигателем мощностью 20 МВт, изготовлено и испытано инженерами Опытного завода "Вега" (г. Боровск).

В ходе разработки была полностью отработана технология изготовления "ВРШ-М", что позволило в сжатые сроки организовать серийное производство на мощностях "Веги" (также является филиалом "Звездочки").

Сообщается, что характеристики изделия соответствуют всем требованиям заказчика, предъявляемым к винтам регулируемого шага для перспективных кораблей. Применяемые при изготовлении технологии полностью исключают наличие в составе изделия импортных комплектующих.

По данным пресс-службы, новый пропульсивный комплекс обладает рядом преимуществ в сравнении с аналогами. Сюда относятся повышенные ресурс и сроки службы. Изделие имеет высокий запас устойчивости при аварийных ситуациях, его конструктивные особенности исключают утечку масла в окружающую среду при обрыве лопасти. При этом "ВРШ-М" отличается простотой регламентных обслуживаний и текущих ремонтов. Замену поврежденной лопасти (в случае невозможности постановки корабля в док) можно производить на плаву.

В пресс-службе добавили, что конструкция "ВРШ-М" позволяет применять его как на корветах, так и на кораблях класса "фрегат".