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18.01.2019
Военное обозрение

Два F-15 Eagle одновременно аварийно сели на одну ВПП в Японии

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15 января этого года на авиабазе Кадена ВВС США, расположенной на японском острове Окинава, произошел инцидент с участием двух истребителей F-15C/D Eagle. Два самолета запросили аварийную посадку и были одновременно посажены на одну и ту же взлетно-посадочную полосу, передает "РГ" со ссылкой на The Drive

Авиабаза Кадена Окинава

Источник изображения: https://howlingpixel.com/lang-ru

Как сообщил военный обозреватель издания Тайлер Рогоуэй, 15 января этого года, два самолета F-15 Eagle, совершавшие тренировочные полеты в районе авиабазы Кадена ВВС США, расположенной на японском острове Окинава, запросили экстренную посадку. По необъяснимой причине, пилоты двух самолетов одновременно доложили о возникновении технических неполадок и невозможности продолжения дальнейшего полета. На авиабазе имеются две полосы, оборудованные авиафинишерами, но одна из них закрыта на ремонтные работы. Руководителем полетов было принято решение сажать самолеты на одну и ту же взлетно-посадочную полосу одновременно, но навстречу друг другу.

Такое решение было принято в следствие того, что технические проблемы самолетов не позволяли им долететь до запасных аэродромов - авиабазы Футенма и международного аэродрома Наха, тем более, что в Наха нет полосы с авиафинишерами. Альтернативным вариантом было катапультирование пилотов, но это обозначало безвозвратную потерю самолетов и возможное разрушение инфраструктуры на земле.

Оба самолета почти одновременно зашли на посадку с разных сторон ВПП, после чего крюки обоих самолетов поймали тросы аэрофинишеров и F-15 остановились на безопасном расстоянии друг от друга. После инцидента ВПП авиабазы была закрыта примерно еще час, пока самолеты не были отбуксированы наземными службами.

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-15
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