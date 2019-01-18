Два F-15 Eagle одновременно аварийно сели на одну ВПП в Японии

15 января этого года на авиабазе Кадена ВВС США, расположенной на японском острове Окинава, произошел инцидент с участием двух истребителей F-15C/D Eagle. Два самолета запросили аварийную посадку и были одновременно посажены на одну и ту же взлетно-посадочную полосу, передает "РГ" со ссылкой на The Drive

Авиабаза Кадена Окинава Источник изображения: https://howlingpixel.com/lang-ru

Как сообщил военный обозреватель издания Тайлер Рогоуэй, 15 января этого года, два самолета F-15 Eagle, совершавшие тренировочные полеты в районе авиабазы Кадена ВВС США, расположенной на японском острове Окинава, запросили экстренную посадку. По необъяснимой причине, пилоты двух самолетов одновременно доложили о возникновении технических неполадок и невозможности продолжения дальнейшего полета. На авиабазе имеются две полосы, оборудованные авиафинишерами, но одна из них закрыта на ремонтные работы. Руководителем полетов было принято решение сажать самолеты на одну и ту же взлетно-посадочную полосу одновременно, но навстречу друг другу.

Такое решение было принято в следствие того, что технические проблемы самолетов не позволяли им долететь до запасных аэродромов - авиабазы Футенма и международного аэродрома Наха, тем более, что в Наха нет полосы с авиафинишерами. Альтернативным вариантом было катапультирование пилотов, но это обозначало безвозвратную потерю самолетов и возможное разрушение инфраструктуры на земле.

Оба самолета почти одновременно зашли на посадку с разных сторон ВПП, после чего крюки обоих самолетов поймали тросы аэрофинишеров и F-15 остановились на безопасном расстоянии друг от друга. После инцидента ВПП авиабазы была закрыта примерно еще час, пока самолеты не были отбуксированы наземными службами.