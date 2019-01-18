Самолёты F/A-18C/D Hornet КМП США получат РЛС с АФАР

Командование корпуса морской пехоты приняло решение о модернизации стоящих на вооружении КМП самолетов F/A-18C/D Hornet, в ходе которой на самолеты будет установлена новая РЛС с активной фазированной решеткой (АФАР), передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу корпорации Raytheon.

Источник изображения: US.Navy

Корпорация Raytheon объявила о подписании с командованием Корпуса морской пехоты контракта на поставку радаров с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). По данным компании, на самолеты F/A-18C/D Hornet будет установлена РЛС APG-79(v)4 — модифицированная версия радара APG-79, устанавливаемого на самолёты Super Hornet и EA-18G Growler. Решение об установке именно этой РЛС было принято по причине, что она на 90% совместима с базовой РЛС F/A-18C/D Hornet, что значительно упрощает, как установку, так и последующее обслуживание модернизированных самолетов. Всего планируется модернизировать около сотни самолетов Корпуса морской пехоты.

По словам командования КМП, установка новой РЛС с АФАР значительно расширит боевые возможности авиации морской пехоты.

Палубный истребитель F/A-18A/B был разработан компанией McDonnel Douglas в 70-е годы и в ходе эксплуатации неоднократно модернизировался. За время производства выпущено около 2000 истребителей Hornet, стоящих на вооружении ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также армий некоторых стран НАТО.