ВВС Франции модернизируют "Рафали" до стандарта F4

Во Франции стартовала программа модернизации парка истребителей "Рафаль" до стандарта F4, сообщает ИА Военное.рф.

Источник изображения: Navy Recognition

Контракт на внедрение стандарта F4 подписан гендиректором компании Dassault Aviation Эриком Траппье и министром обороны Франции Флоранс Парли.

Как отметил на церемонии подписания документа Траппье, стандарт F4 гарантирует, что "Рафали" продолжат соответствовать уровню мировых лидеров авиастроения, а также то, что французские ВВС по-прежнему смогут выполнять свои задачи с оптимальной эффективностью.

Кроме того, разработанная модификация позволит компании сохранить позиции на зарубежном рынке, добавил он.

По данным специалистов предприятия, стандарт F4 включает доработку радара RBE2 с активной ФАР, модуля дальнего радиолокационного наведения TALIOS и разведывательного модуля Reco NG (всё оборудование произведено компанией Thales). Модернизация затронет также комплекс связи, дисплеи на шлемах пилотов. Машину оснастят новым блоком управления двигателем.

Кроме того, истребители смогут нести новые ракеты и высокоточные бомбы до 1 тыс. кг.

Палубная версия ("Рафаль-М") получит обновленную, всепогодную и более точную систему посадки на авианосцы.

Напомним, Rafale – многоцелевой истребитель 4 поколения. Его первый полет состоялся в 1986 году. На вооружение ВМС Франции принят в 2004 году, в ВВС начал поступать в 2006 году. Разработан французскими конструкторами. На сегодняшний день это последний самолет, созданный европейской страной без иностранной помощи. Впервые применялся в бою в 2007 году в Афганистане.