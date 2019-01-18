Верховная Рада разрешила Минобороны напрямую закупать оружие за рубежом

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, позволяющий украинскому Министерству обороны напрямую, минуя посредников, закупать вооружения за рубежом, сообщает украинское издание Depo.ua.

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Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 9122 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Новый закон позволяет государственным заказчикам государственного оборонного заказа непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения за рубежом, таким образом оптимизировав и ускорив процесс закупок импортного вооружения. Кроме этого, сэкономить средства, выделяемые на посреднические услуги. Также данный законопроект открывает Украине доступ к $250 млн, которые ей выделили США.

Теперь законопроект, за который проголосовали 236 народных депутатов, должны подписать спикер украинского парламента Парубий и президент Украины Порошенко. Закон вступает в силу со дня опубликования в государственных СМИ.

В настоящее время на Украине закупками вооружения за рубежом занимаются посреднические структуры "Укрспецэкспорта" - государственной компании, которая обладает монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения. После принятия закона это право перейдет украинскому военному ведомству, а также подконтрольным ему структурам.