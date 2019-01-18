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18.01.2019
Военное обозрение

Верховная Рада разрешила Минобороны напрямую закупать оружие за рубежом

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Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, позволяющий украинскому Министерству обороны напрямую, минуя посредников, закупать вооружения за рубежом, сообщает украинское издание Depo.ua.

Источник изображения: topwar.ru

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 9122 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Новый закон позволяет государственным заказчикам государственного оборонного заказа непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения за рубежом, таким образом оптимизировав и ускорив процесс закупок импортного вооружения. Кроме этого, сэкономить средства, выделяемые на посреднические услуги. Также данный законопроект открывает Украине доступ к $250 млн, которые ей выделили США.

Теперь законопроект, за который проголосовали 236 народных депутатов, должны подписать спикер украинского парламента Парубий и президент Украины Порошенко. Закон вступает в силу со дня опубликования в государственных СМИ.

В настоящее время на Украине закупками вооружения за рубежом занимаются посреднические структуры "Укрспецэкспорта" - государственной компании, которая обладает монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения. После принятия закона это право перейдет украинскому военному ведомству, а также подконтрольным ему структурам.

17.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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США
Украина
Компании
Укрспецэкспорт
Проекты
Гособоронзаказ
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