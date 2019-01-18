Сборку вертолетов Ми-8АМТ запустят в Казахстане

Медицинский вертолет Ми-8АМТ (регистрационный номер RA-22846), переданный АО "Вертолеты России" Национальной службе санитарной авиации во время "Гидроавиасалон-2018" в Геленджике, 06.09.2018.

Крупно-узловую сборку вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 запустят в Казахстане. Соответствующий договор заключили входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Вертолеты России" и казахстанское АО "Авиаремонтный завод № 405".

Сборка вертолетов и их адаптация под требования заказчика будут выполняться на производственных площадках завода в Алма-Ате.

Авиаремонтное предприятие является самым компетентным в Казахстане в вопросах обеспечения безопасной эксплуатации вертолетов этого типа, сообщили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК. Оно имеет сертификаты казахстанских и международных органов для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов Ми-8, Ми-17 и Ми-171, уточняет телеканал "Звезда".

Ми-8АМТ/Ми-171 разработан Московским вертолетным заводом им. М. Л. Миля. Он является многоцелевым вертолетом.

Американский журнал The National Interest написал в декабре 2018 года, что модернизированный вертолет Ми-28, получивший название "Ночной охотник", может стать главной ударной винтокрылой машиной России.