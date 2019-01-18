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18.01.2019
Газета.ru

"Эти силы будут беспомощны": в США мечтают о беспилотных кораблях

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ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: Justin Stumberg / Reuters

В США призвали к созданию беспилотных кораблей для "сдерживания" РФ

Для сдерживания России и Китая Соединенным Штатам нужны корабли-роботы, заявил американский военный. Он объяснил эту идею вновь наступившей "эрой соперничества великих держав". В Госдуме заявили, что эти беспилотники будут бесполезны, так как Россия не оказывает никакой агрессии. А если Москва вдруг нападет, эти корабли будут беспомощны, предупредили в нижней палате российского парламента.

Вице-адмирал США Рич Браун, выступая на симпозиуме ассоциации надводных сил США, заявил, что для сдерживания России и Китая Соединенным Штатам нужны корабли-роботы.

"Нам также нужны средние и большие безэкипажные надводные суда. Нам нужен боеспособный фрегат и нам нужен большой надводный боевой корабль", - уверен командующий американскими надводными силами.

По его словам, необходимость в разработке и внедрении подобного рода кораблей обусловлена вновь наступившей "эрой соперничества великих держав".

"На этот раз у нас две ревизионистские и возрождающиеся нации - Россия и Китай. Россия снова направляет свои атомные подводные лодки в район GI-UK (между Гренландией и Великобританией. - "Газета.Ru") и бросает нам вызов в Восточном Средиземноморье и Северной Атлантике", - приводит сайт ВМС США словам Брауна.

Он отметил, что Китай также бросает вызов Вашингтону в районе островов рядом со своим побережьем, где китайские ВМС сопровождают "каждый американский корабль".

Браун также обозначил и другие угрозы, в том числе "региональные страны-изгои" - КНДР и Иран - и "экстремизм", против которого нужно продолжать вести борьбу.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя такие заявления Брауна, обозначил несколько точек зрения по этому вопросу.

"Во-первых, заявление могло быть сделано для получения дополнительного финансирования военного бюджета США. Одновременно отмечается та военная риторика в отношении нашей страны, которая продолжается постоянно из уст в том числе военачальников Соединенных Штатов", - сказал он RT.

Швыткин подчеркнул, что-подобные заявления Вашингтона идут вразрез с идеей налаживания каких-либо отношений, особенно на фоне переговоров по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Конечно, никакие изобретения, роботы, корабли и беспилотники не в состоянии сдержать российский ВМФ, поскольку мы не оказываем никакой агрессии. В случае же отражения нападения со стороны России эти силы будут беспомощны", - предупредил депутат.

В то же время профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев считает, что подобные заявления - это лишь работа на публику.

"В специализированной американской военной прессе вышли обзоры экспертов, которые говорят о возросшей мощи России и Китая. Естественно, военно-промышленный комплекс США не упустит такой случай, чтобы пролоббировать новые заказы. И само собой, военные являются спикерами этого процесса. Они прогревают общественное мнение", - объяснил эксперт RT.

Матвейчев подчеркнул, что такие вопросы обычно обсуждаются на совещаниях в Белом доме и Пентагоне. Если же все это выносится на общественное обозрение, значит, людей готовят к новым тратам, заключил политолог.

Военный эксперт фонда "Народная дипломатия", представитель экспертно-аналитического клуба "Будущее сегодня" Сергей Простаков предал словам Брауна куда больше значение. Он заявил ФАН, что США выходят на новый этап противостояния, который по своей остроте и опасности может превзойти холодную войну.

"Если российский флот опасен для американцев своим ударным ядерным потенциалом, то китайский развивается и пополняется очень быстрыми темпами. Перед ВМФ США стоит глобальная по размаху задача, так как ему необходимо будет противостоять России на Балтике, Черном, Северном морях, в Арктике и Тихом океане, и Китаю - также в Тихоокеанском регионе", - пояснил Простаков.

Он отметил, что на этом фоне требование пополнения американского флота со стороны его командования выглядит вполне логичным, если американская сторона собирается продолжать отстаивать свою "военную гегемонию".

В декабре прошлого года Центр стратегических и бюджетных оценок США (CSBA) выпустил исследование, согласно которому ВМС США могут проиграть в сражении с Россией и Китаем, если не усилят полки палубной авиации. В докладе подчеркнули, что американским авианосцам не хватает "дальности, выносливости, живучести и специализации".

Исследователи посчитали, что у полков палубной авиации должна быть возможность работать на более длинных дистанциях. Они обратили внимание, что к 2018 году дальность полета палубной авиации сократилась до 1300 миль (около 2092 км), в то время как Россия и Китай разрабатывают противокорабельные ракеты, способные атаковать американские корабли с большего расстояния. Эксперты напомнили, что во время холодной войны дальность полета американских истребителей составляла 1800 миль (около 2896 км).


Лидия Мисник

16.01.2019
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Великобритания
Иран
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Проекты
Авианосец
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