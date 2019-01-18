Вот это номер: США обвинят Россию в дружбе с ИГ

МИД РФ: США намерены обвинить Россию в содействии ИГ

Американские спецслужбы хотят дискредитировать политику России в Афганистане и для этого готовят серию "фейковых вбросов" в западные и афганские СМИ о якобы содействии Москвы в переброске на афганскую территорию из Сирии и Ирака боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в России). По данным МИД РФ, целью этого является перекладывание ответственности с США за снабжение террористов оружием и техникой.

Американские спецслужбы готовят серию не имеющих отношения к реальности "вбросов" в западные и афганские СМИ о якобы содействии Москвы в переброске в Афганистан из Сирии и Ирака боевиков террористической группировки ИГ (организация запрещена в России) (запрещена в России). Целью этого является дискредитация политики России на афганском направлении.

"Цель подобной информационной "диверсии" очевидна - отвлечь внимание международной общественности от провалов в более чем 17-летней афганской кампании США. Объявленное недавно Белым домом намерение частично вывести американские войска из Афганистана расценивается многими как фактическое признание собственного поражения", - указывается в комментарии МИД РФ.

В сообщении также указывается, что другой целью таких манипуляций Вашингтона может являться перекладывание ответственности с США за снабжение террористов оружием и техникой, передает [url=Дональд Трамп]НСН[/url].

"Неоднократно указывали на откровенное бездействие американской стороны и натовского командования по поводу фиксируемых в Афганистане полетов неопознанных вертолетов, доставляющих пополнение и вооружение террористам ИГ, действующим, прежде всего, на севере страны. Прямо ставили вопрос о том, кто вооружает экстремистов и помогает им создавать плацдарм у южных рубежей СНГ", - подчеркнули в Москве.

Российское внешнеполитическое ведомство также напомнило о недавнем заявлении талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГ, захваченные в плен на севере Афганистана в августе прошлого года, передает ФАН.

"Все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении. По некоторым данным, среди них могли быть граждане России и государств Центральной Азии. Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГ могли сообщить относительно своих реальных спонсоров", - рассказали в МИД.

В октябре прошлого года два истребителя F-15 Военно-воздушных сил США ошибочно нанесли бомбовый удар по отряду курдов в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В результате инцидента шесть курдских бойцов погибли, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Интересно, что атака ВВС США сорвала наступление курдов на ИГ. При этом в тот же день сирийский район Хаджина вновь перешел под контроль боевиков. Боевики ИГ взяли в заложники более 700 человек. Террористы также атаковали лагерь беженцев.

За несколько дней до этого сирийские СМИ сообщили, что возглавляемая США международная коалиция и вовсе эвакуировала на вертолетах из Дейр-эз-Зора боевиков ИГ.

Тогда же МИД РФ заявил, что в Афганистане участились случаи авиаударов сил НАТО, в результате которых гибнут мирные граждане. В ведомстве подчеркнули, что Россия возмущена "ошибочным" ударам союзников на территории этой страны и потребовали привлечь виновных к ответственности.

Так, 20 сентября в провинции Пактия на востоке страны в результате авиаударов, по заявлениям местных властей, погибли три гражданских лица, еще десять были ранены, в том числе женщины и дети.

Через два дня авиаудар по жилому дому провинции Каписа на северо-востоке унес жизни девяти мирных жителей, включая четверых женщин и троих детей. Еще несколько человек получили ранения. На следующий день в восточной провинции Нангархар в результате атаки ВВС США погибли девять гражданских лиц, четверо были ранены.

В феврале того же года два американских вертолета приземлились вблизи города Аш-Шаддади и вывезли оттуда несколько главарей ИГ. Террористов перенаправили на базу "Сабах Аль-Хейр" в 20 км южнее города Хасаке. Эта база используется американскими военными как тренировочный центр для членов незаконных вооруженных группировок, писали арабские СМИ.

В сентябре 2017 года Минобороны России опубликовало снимки, на которых видно, что американские подразделения специального назначения располагаются в опорных пунктах, которые ранее находились под контролем боевиков ИГ.

Военный спецназ США обеспечивал безопасный "коридор" для поддерживаемых американцами боевиков Сирийских демократических сил. В итоге отряды СДС, не встречая сопротивления со стороны игиловцев, продвинулись вдоль левого берега Евфрата, и направились в Дейр-эз-Зор.

В мае 2017 года сирийские военные источники сообщали, что в провинции Дейр-эз-Зор американские вертолеты вывезли из эпицентра боестолкновений полевых командиров и иностранных наемники ИГ, прибывших из Европы. В штабе коалиции США и их союзников опровергли эту информацию, назвав ее ложной.

Рафаэль Фахрутдинов