Войти
18.01.2019
Газета.ru

Вот это номер: США обвинят Россию в дружбе с ИГ

713
1
-3
Источник изображения: gazeta.ru

МИД РФ: США намерены обвинить Россию в содействии ИГ

Американские спецслужбы хотят дискредитировать политику России в Афганистане и для этого готовят серию "фейковых вбросов" в западные и афганские СМИ о якобы содействии Москвы в переброске на афганскую территорию из Сирии и Ирака боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в России). По данным МИД РФ, целью этого является перекладывание ответственности с США за снабжение террористов оружием и техникой.

Американские спецслужбы готовят серию не имеющих отношения к реальности "вбросов" в западные и афганские СМИ о якобы содействии Москвы в переброске в Афганистан из Сирии и Ирака боевиков террористической группировки ИГ (организация запрещена в России) (запрещена в России). Целью этого является дискредитация политики России на афганском направлении.

"Цель подобной информационной "диверсии" очевидна - отвлечь внимание международной общественности от провалов в более чем 17-летней афганской кампании США. Объявленное недавно Белым домом намерение частично вывести американские войска из Афганистана расценивается многими как фактическое признание собственного поражения", - указывается в комментарии МИД РФ.

В сообщении также указывается, что другой целью таких манипуляций Вашингтона может являться перекладывание ответственности с США за снабжение террористов оружием и техникой, передает [url=Дональд Трамп]НСН[/url].

"Неоднократно указывали на откровенное бездействие американской стороны и натовского командования по поводу фиксируемых в Афганистане полетов неопознанных вертолетов, доставляющих пополнение и вооружение террористам ИГ, действующим, прежде всего, на севере страны. Прямо ставили вопрос о том, кто вооружает экстремистов и помогает им создавать плацдарм у южных рубежей СНГ", - подчеркнули в Москве.

Российское внешнеполитическое ведомство также напомнило о недавнем заявлении талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГ, захваченные в плен на севере Афганистана в августе прошлого года, передает ФАН.

"Все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении. По некоторым данным, среди них могли быть граждане России и государств Центральной Азии. Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГ могли сообщить относительно своих реальных спонсоров", - рассказали в МИД.

В октябре прошлого года два истребителя F-15 Военно-воздушных сил США ошибочно нанесли бомбовый удар по отряду курдов в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В результате инцидента шесть курдских бойцов погибли, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Интересно, что атака ВВС США сорвала наступление курдов на ИГ. При этом в тот же день сирийский район Хаджина вновь перешел под контроль боевиков. Боевики ИГ взяли в заложники более 700 человек. Террористы также атаковали лагерь беженцев.

За несколько дней до этого сирийские СМИ сообщили, что возглавляемая США международная коалиция и вовсе эвакуировала на вертолетах из Дейр-эз-Зора боевиков ИГ.

Тогда же МИД РФ заявил, что в Афганистане участились случаи авиаударов сил НАТО, в результате которых гибнут мирные граждане. В ведомстве подчеркнули, что Россия возмущена "ошибочным" ударам союзников на территории этой страны и потребовали привлечь виновных к ответственности.

Так, 20 сентября в провинции Пактия на востоке страны в результате авиаударов, по заявлениям местных властей, погибли три гражданских лица, еще десять были ранены, в том числе женщины и дети.

Через два дня авиаудар по жилому дому провинции Каписа на северо-востоке унес жизни девяти мирных жителей, включая четверых женщин и троих детей. Еще несколько человек получили ранения. На следующий день в восточной провинции Нангархар в результате атаки ВВС США погибли девять гражданских лиц, четверо были ранены.

В феврале того же года два американских вертолета приземлились вблизи города Аш-Шаддади и вывезли оттуда несколько главарей ИГ. Террористов перенаправили на базу "Сабах Аль-Хейр" в 20 км южнее города Хасаке. Эта база используется американскими военными как тренировочный центр для членов незаконных вооруженных группировок, писали арабские СМИ.

В сентябре 2017 года Минобороны России опубликовало снимки, на которых видно, что американские подразделения специального назначения располагаются в опорных пунктах, которые ранее находились под контролем боевиков ИГ.

Военный спецназ США обеспечивал безопасный "коридор" для поддерживаемых американцами боевиков Сирийских демократических сил. В итоге отряды СДС, не встречая сопротивления со стороны игиловцев, продвинулись вдоль левого берега Евфрата, и направились в Дейр-эз-Зор.

В мае 2017 года сирийские военные источники сообщали, что в провинции Дейр-эз-Зор американские вертолеты вывезли из эпицентра боестолкновений полевых командиров и иностранных наемники ИГ, прибывших из Европы. В штабе коалиции США и их союзников опровергли эту информацию, назвав ее ложной.


Рафаэль Фахрутдинов

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Афганистан
Ирак
Россия
Сирия
США
Продукция
F-15
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
09.10.2017
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"
28.09.2017
Происходящее в России должно вызывать не страх, а опасения (Polska, Польша)
17.07.2017
Даже муха не пролетит
18.04.2017
Заложники международного права
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
1 комментарий
№1
18.01.2019 12:28
США - страна бандит и лицемер ! Именно США породили и ИГИЛ и Талибан,это давно не секрет !
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.01 11:12
  • 11
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 19.01 10:47
  • 48
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 19.01 09:32
  • 128
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 19.01 09:12
  • 24
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 19.01 09:00
  • 6
Уничтожьте или уйдем: США поставили России ультиматум по ДРСМД
  • 19.01 07:53
  • 3
Накроет всех
  • 19.01 06:59
  • 86
Тепловое оружие и природа тепла
  • 19.01 06:56
  • 6
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 19.01 01:25
  • 24
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 19.01 00:47
  • 2
Cafe Elefant
  • 19.01 00:37
  • 8
Могу копать…
  • 19.01 00:22
  • 11
А ведь могли: оригинальный проект тяжелой БМП-55 из Харькова
  • 19.01 00:02
  • 2
Кому под силу воссоздать советский "Руслан"
  • 18.01 23:16
  • 4
Угрозы, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, можно парировать с помощью крылатых ракет "Калибр-М" - Владимир Гутенев
  • 18.01 21:30
  • 2
Сдержать Россию: США разрабатывают новую ПРО