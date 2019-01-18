Войти
18.01.2019
Газета.ru

Разведка с воздуха: США изучают Черное море

965
0
-2
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
Источник изображения: gazeta.ru

Самолет США вновь провел разведку Черного моря

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над Черным морем в 36 км от береговой линии Крымского полуострова. Ранее самолет-разведчик Военно-морских сил США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет над Черным морем. В начале нынешнего года в Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем в 36 км от береговой линии Крымского полуострова, передает РИА \"Новости\".

Самолет взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Сначала он был замечен у берегов Кубани в районе Новороссийска, а в акваторию Черного моря у берегов Крыма зашел вечером 15 января.

Американский борт в течение двух с половиной часов летал у южного и юго-западного побережья Крыма, в том числе вблизи Севастополя. На расстоянии около 36 км от главной базы Черноморского флота он совершил не менее четырех пролетов.

Неделей ранее самолет-разведчик Военно-морских сил США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет над Черным морем. Об операции сообщал в своем твиттере ресурс Liveuamap.

В ходе радиоэлектронной разведки самолет должен был собрать сведения о ситуации в Крыму и на Черноморском побережье России. Американский самолет подлетел к Севастополю на расстояние 46 км, но границу России не нарушал. Полет продолжался около четырех часов, Boeing дозаправился в воздухе.

За пять дней до этого СМИ сообщили, что самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Американский разведчик несколько часов проводил полет у берегов Сирии, приближаясь к авиабазе "Хмеймим" и к базе материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Отмечается, что полет проходил на высоте около 5 тыс. метров, передает НСН.

В начале нынешнего года в Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry.

По словам американских военных, корабль осуществлял операции вместе с союзниками и партнерами "для укрепления безопасности и стабильности в Европе".

"Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре (о статусе проливов - "Газета.Ru") и будем продолжать это делать", - сказал представитель ВМС США Джеффри Дорси.

В декабре прошлого года через Дарданеллы в Черное море перешел десантный корабль USS Fort McHenry ВМС США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы.

"Отправка Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море и подчеркивает наше тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - объяснила вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая 6-м флотом ВМС США, который базируется в Неаполе, Италия.

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер уже говорил, что Вашингтону пора задуматься об увеличении своего присутствия в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это указывала, что подобные заявления носят "немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества".

В середине декабря прошлого года начальник радиотехнических войск Военно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан заявил, что в течение 2018 года российские военные обнаружили и сопроводили около 3 тыс. иностранных боевых самолетов.

Кобан рассказал, что в общей сложности радиотехнические войска обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов.

"Из них около 3 тыс. боевых иностранных самолетов", - сказал Кобан. Он подчеркнул, что в их числе - более тысячи самолетов-разведчиков.

Кобан добавил, что дежурные силы радиотехнических войск ВКС России за год более 4 тыс. раз приводились в полную боевую готовность. Чаще всего иностранные самолеты облетают Калининградскую область и Крым.

Ранее американские сенаторы призвали провести многонациональную операцию против России в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства. Проект одобрил 41 сенатор из 100.

Инициатива была призвана "помочь продемонстрировать поддержку международно признанных границ, безопасного прохода через Керченский пролив, а также дать отпор чрезмерным притязаниям Российской Федерации на суверенитет".

Российский сенатор Константин Косачев указал, что подобные заявления - прямое подстрекательство Украины к очередной военной провокации.

"Перспектив у такой провокации в любом случае нет - возможности перекрыть пролив в случае его несанкционированного использования у России, вне всякого сомнения, есть, и она их исчерпывающим образом продемонстрировала", - сказал сенатор.


Рафаэль Фахрутдинов

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
KC-135
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Персоны
Боев Сергей
Проекты
NATO
ЧФ
Похожие новости
11.01.2019
Эсминец с 56 ракетами: США усилили присутствие на Балтике
12.07.2017
Источник: ВКС и ВМФ отслеживают учения Sea Breeze-2017 в Черном море
14.12.2016
Средиземное море: пять российских подводных лодок "теневого" патруля (Il Giornale, Италия)
23.03.2016
Модель «неизбежного»
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.01 11:12
  • 11
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 19.01 10:47
  • 48
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 19.01 09:32
  • 128
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 19.01 09:12
  • 24
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 19.01 09:00
  • 6
Уничтожьте или уйдем: США поставили России ультиматум по ДРСМД
  • 19.01 07:53
  • 3
Накроет всех
  • 19.01 06:59
  • 86
Тепловое оружие и природа тепла
  • 19.01 06:56
  • 6
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 19.01 01:25
  • 24
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 19.01 00:47
  • 2
Cafe Elefant
  • 19.01 00:37
  • 8
Могу копать…
  • 19.01 00:22
  • 11
А ведь могли: оригинальный проект тяжелой БМП-55 из Харькова
  • 19.01 00:02
  • 2
Кому под силу воссоздать советский "Руслан"
  • 18.01 23:16
  • 4
Угрозы, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, можно парировать с помощью крылатых ракет "Калибр-М" - Владимир Гутенев
  • 18.01 21:30
  • 2
Сдержать Россию: США разрабатывают новую ПРО