Достанут в запасе: военным запретят соцсети

В России военнослужащим запаса могут запретить использовать соцсети

Министерство обороны России планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но также и тем, кто в настоящее время находится в запасе.

Министерство обороны РФ подготовило предложения по ограничению пользования социальными сетями для военнослужащих, находящихся в запасе. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Председатель комитета Госдумы по обороне, экс-глава ВДВ Владимир Шаманов пояснил, что

данные ограничения коснутся тех, кто был допущен к информации, содержащей государственную тайну.

Стоит отметить, что законопроект с аналогичными положениями вносил в Госдуму глава правительства Дмитрий Медведев осенью 2018 года. "Военнослужащим запрещается размещать в СМИ и в сети "Интернет" данные, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности и о месте дислокации части", - говорилось в документе.

"Анализ деятельности Вооруженных сил РФ, в том числе - в Сирии - показал, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. Информация, размещенная ими в сети, применяется для информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в документе также обозначалось, что подобные меры не должны касаться военнослужащих, ушедших в запас.

Законы, регламентирующие использование мобильных телефонов с выходом в интернет для военных, есть во многих странах. В армии США, например, пользование телефоном для личных целей разрешено, однако в случае если военные будут размещать в социальных сетях информацию, которая имеет секретный характер, он может быть подвергнут военному трибуналу.

При этом информация с телефонов все равно "утекает". Был случай, когда пользователи соцсетей стали обнаруживать маршруты пробежек американских военных на пляже у предполагаемой базы ЦРУ в Могадишо (Сомали), площадку размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot в Йемене и другие примеры.

В свое время настоящий скандал разгорелся вокруг использования фитнес-трекеров американскими военными. Как правило, командование США пользуется телефонами, которые имеют защиту от возможного проникновения противника.

В феврале 2018 года российским армейским командирам начали выдавать защищенные мобильные телефоны отечественного производства. Гаджеты стоимостью 115 тыс. руб. получают военнослужащие, обладающие допуском к информации "особой важности" - высшей категории секретности, передает НСН.

В военном ведомстве поясняли, что телефон полностью оправдывает свою цену - он способен выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы. Аппаратная часть и операционная система этих устройств - полностью российские.

В мае 2017 года Минобороны уже выступало с инициативой, обязывающий российских военнослужащих и иностранцев-контрактников отчитываться о публикациях в интернете и социальных сетях.

В частности, документ предполагал введение обязанности представлять сведения о размещении в интернете информации, относящейся к персональным данным военнослужащих, а также сведений, сделанных ими доступными к свободному поиску.

Кругом заинтересованных лиц при этом были определены органы военного управления, соединения, воинские части, организации ВС РФ, органы и подразделения военной полиции ВС страны, а также военные комиссариаты.

В июле 2016 года ФСБ обнаружила шпионские программы на компьютерах 20 организаций госсектора. Вредоносное ПО в том числе было установлено на компьютерах сотрудников органов власти РФ, в военных учреждениях и на предприятиях оборонного комплекса.

Центр общественных связей ФСБ России тогда отметил, что характер подобных действий говорит о версии профессионально спланированной операции. При этом вредоносное программное обеспечение было написано для каждого компьютера индивидуально.

Отдел "Армия"