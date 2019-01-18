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18.01.2019
Российская газета

Не знают пощады: в Сирии снова замечены смертоносные "Ураганы"

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РСЗО "Ураган"
РСЗО "Ураган".
Источник изображения: rg.ru

Правительственная армия Сирии приготовила для террористов "сюрпризы" в виде 270-килограммовых реактивных снарядов для установки "Ураган".

Трейлеры с этими боеприпасами, а также сами боевые машины 9П140 замечены в северной части провинции Хама.

"Ураганы" наряду с более мощными РСЗО "Смерч" в настоящее время составляют основу реактивной артиллерии сирийской арабской армии. Без них не обходилась ни одна крупная контртеррористическая операция.

Вместе с ударными самолетами и боевыми вертолетами они, по сути, выжигали позиции и опорные пункты боевиков, обеспечивая тем самым успешные действия танковых, механизированных частей и подразделений специального назначения.

Хотя о наличии "Ураганов" у Сирии сообщалось еще до начала войны, первые данные об их боевом применении стали поступать где-то в начале 2014 года. Тогда же в Сети стали появляться фотографии боевых машин.

Несмотря на то, что данная РСЗО была принята на вооружение Советской Армией, она до сих пор считается одной из самых мощных в мире.

Установка может обрушить на противника 16 220-мм реактивных снарядов массой от 256 до 280 кг. Причем в номенклатуре боевых частей имеются и термобарические. Максимальная дальность стрельбы может достигать 35 км.

Вес боевой машины, выполненной на шасси вездехода ЗИЛ-135ЛМ, составляет 20 тонн. Максимальная скорость - 65 км/ч. Запас хода - 570 кг. В расчет входят 4 человека.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Сирия
Продукция
9А52-2 Смерч
Компании
НИИ Стали
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