Северный флот провел стрельбы в 36-градусный мороз

Тактическая группа Северного флота на острове Котельном архипелага Новосибирские острова провела ночные учебные стрельбы на 36-градусном морозе.

- Военнослужащие стреляли из штатного оружия на заранее подготолвенном стрельбище, - рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга. - При этом мишени подсвечивались.

Средняя температура на острове Котельный в это время года - минус 40 градусов. Чтобы стрелки могли обогреться, на стрельбище была развернута палатка, приготовлены горячий чай и бутерброды.

По словам Вадима Серги, ночные стрельбы - обязательный элемент боевой подготовки береговых войск СФ. Во время учений военнослужащие используют трассирующие боеприпасы, позволяющие корректировать стрельбу и видеть ее результат. Изучение оружия, его разборка и сборка проводятся помещениях административно-жилищного комплекса "Северный клевер", где размещена тактическая группа СФ.

Алексей Михайлов (Мурманск)