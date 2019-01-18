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18.01.2019
Российская газета

В ВДВ идут тактические учения

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Военнослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ.
Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

В 98-й воздушно-десантной дивизии проходят первые в наступившем году тактические учения. В них задействованы солдаты и офицеры двух полков ВДВ из Костромы и Иваново.

К маневрам привлекли более 800 военнослужащих и около 60 единиц военной и специальной техники. Этот ударный кулак транспортная авиация перебросит на место учебных баталий. А после десантирования начнется отработка задач на земле.

Но прежде "голубым беретам" пришлось действовать как обычным мотострелкам. ВДВ недаром называют крылатой пехотой: в тактике подготовки этих войск есть немало элементов, характерных для сухопутчиков. К примеру, десантники тоже постоянно совершают марши. На этих маневрах они тоже перемещались. Причем не только по полевым дорогам, но и по автотрассам общего пользования двух областей России. Вся колесная техника двигалась в сопровождении машин военной автоинспекции, а на дорогах общего пользования выставили посты регулирования.

Между прочим, с нынешнего года в штате ВДВ функционирует уникальное подразделение оперативной картографии и навигации. Его специалисты занимаются изучением и оценкой местности, обеспечивают цифровой информацией строевые части.

Добавим, что Ивановское соединение первым в ВДВ получило новую автоматизированную систему управления средствами ПВО "Барнаул-Т".

В нее входят уникальные модули разведки, планирования и управления огнем, а также комплекс средств автоматизации стрелка-зенитчика.

Но что особенно ценно для крылатой пехоты - вся аппаратура установлена на базе бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка" и может десантироваться парашютным способом на системе "Бахча УПД-С".


 Юрий Гаврилов

17.01.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Барнаул-Т
БМД-3
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Проекты
Военные учения
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