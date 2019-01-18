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18.01.2019
Российская газета

В ФРГ истребители Tornado назвали музейными экспонатами

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Истребитель-бомбардировщик Tornado
Истребитель-бомбардировщик Tornado.
Источник изображения: Kevin.Gruenwald/wikipedia.org

Состоящие на вооружении бундесвера истребители-бомбардировщики Tornado германские СМИ сравнили с музейными экспонатами. Несмотря на это самолеты останутся на вооружении минимум до 2025 года, так как Минобороны ФРГ не может определиться с их заменой.

Первый полет реактивный самолет с крылом изменяемой стреловидности, разработанный немецкими, британскими и итальянскими авиконструкторами, совершил в 1974 году. На вооружение немецкой армии самолет поступил в начале 80-х годов.

Однако спустя десятилетия, как сообщает газета Die Welt, истребители Panavia Tornado появились в качестве экспонатов в авиационных музеях США, Болгарии и Германии. Инспектор военно-воздушных сил Германии, генерал-лейтенант Инго Герхартц также признал, что предпочел бы видеть Tornado только в музее военной истории.

Дело в том, что расходы на эксплуатацию старых самолетов растут, становится все сложнее обеспечивать их нужными запчастями и гарантировать безопасность полетов. Кроме того, процесс подготовки пилотов для Tornado стал неоправданно долгим. По данным газеты, с 2017 года был обучен лишь один пилот и четыре оператора бортовых систем вооружения истребителя.

Напомним, что весной прошлого года в СМИ появился доклад Минобороны ФРГ, где говорится: все 93 истребителя-бомбардировщика Tornado не могут выполнять поставленные командованием НАТО задачи из-за устаревшего оборудования. Электроника на них была установлена еще в 1980-е годы. На самолетах нет ни системы шифрования данных (то есть переговоры пилотов легко прослушать), ни системы распознавания "свой-чужой".

[b] Справка "РГ"

Panavia Tornado - боевой реактивный самолет с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в начале 1970-х годов. Существует в двух основных модификациях: истребитель-бомбардировщик IDS и перехватчик ADV. Является одним из основных боевых самолетов НАТО. Состоит на вооружении Саудовской Аравии, Великобритании, Германии и Италии. Широко использовался во время боевых действий в Ираке и на Балканах.


 Николай Грищенко

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Болгария
Великобритания
Германия
Ирак
Италия
Саудовская Аравия
США
Продукция
Panavia Tornado
Проекты
NATO
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