Войти
18.01.2019
Российская газета

Бомбардировщик B-2 Spirit прилетел на гавайский пляж

915
0
0
Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit
Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit.
Источник изображения: rg.ru

Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit в сопровождении двух истребителей F-22A Raptor совершил демонстрационный полет над Гавайями. Боевые самолеты на низкой высоте прошли над островом Оаху.

Во всех деталях бомбардировщик и истребители смогли рассмотреть посетители пляжа Вайкики, затем самолеты попозировали на фоне горы Бриллиантовая голова, появившейся в результате извержения вулкана. Красочные кадры полета опубликовал портал The Drive.

B-2 (509-е бомбардировочное крыло, штат Миссури) прибыл на объединенную базу Перл-Харбор-Хикэм для выполнения миссии в тихоокеанском регионе. Такие самолеты регулярно принимают участие в учениях вместе с F-22A, в том числе с союзниками США. Сейчас, в частности, была отработана дозаправка в воздухе.


 Алексей Иванов

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
F-22
Проекты
Военные учения
Похожие новости
25.09.2018
Корея на перепутье: время стратегической перестройки отношений США-РК-КНДР
16.12.2013
Поднебесная борется за господство в небе
05.04.2013
Словарный боезапас
05.04.2013
США ответили на угрозы КНДР
18.01.2012
Неудачный первенец пятого поколения
25.07.2011
ВВС США начали масштабную проверку боевых самолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.01 11:12
  • 11
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 19.01 10:47
  • 48
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 19.01 09:32
  • 128
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 19.01 09:12
  • 24
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 19.01 09:00
  • 6
Уничтожьте или уйдем: США поставили России ультиматум по ДРСМД
  • 19.01 07:53
  • 3
Накроет всех
  • 19.01 06:59
  • 86
Тепловое оружие и природа тепла
  • 19.01 06:56
  • 6
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 19.01 01:25
  • 24
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 19.01 00:47
  • 2
Cafe Elefant
  • 19.01 00:37
  • 8
Могу копать…
  • 19.01 00:22
  • 11
А ведь могли: оригинальный проект тяжелой БМП-55 из Харькова
  • 19.01 00:02
  • 2
Кому под силу воссоздать советский "Руслан"
  • 18.01 23:16
  • 4
Угрозы, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, можно парировать с помощью крылатых ракет "Калибр-М" - Владимир Гутенев
  • 18.01 21:30
  • 2
Сдержать Россию: США разрабатывают новую ПРО