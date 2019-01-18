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18.01.2019
Российская газета

ВМС Швеции получат подводную лодку нового поколения в 2024 году

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Подводная лодка "Готланд".
Подводная лодка "Готланд".
Источник изображения: Mate 2nd Class Patricia R. Totemeier, U.S. Navy Photo

На шведской верфи в Карлскруне в Блекинге строятся подводные лодки проекта А26. Их возводят по контракту с Агентством по материальному обеспечению армии Швеции.

Первые две подлодки проекта A26 получили название "Блекинге" и "Сконе". Как пишет издание Defense Aerospace, новые подлодки традиционно называют в честь прибрежных районов страны. Производство подводных лодок идет полным ходом. На A26 установят четыре торпедных аппарата 530-мм калибра. Субмарина предположительно сможет развивать скорость до 20 узлов, а в случае применения только двигателей Стирлинга - до 7 узлов.

Новые субмарины должны заменить устаревшие подводные лодки проекта Gotland. Первую современную подводную лодку планируют получить в 2024 году.

Автономность плавания подводных лодок проекта А26 - 45 суток, экипаж - от 17 до 26 человек. Субмарины будут иметь современные средства наблюдения и сонары.


 Светлана Цыганкова

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Швеция
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