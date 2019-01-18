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18.01.2019
Российская газета

Истребители МиГ-31БМ ЦВО провели условный бой в стратосфере

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Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Архивное фото
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Модернизированные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ уничтожили "противника", который вторгся в воздушное пространство страны. Учебный бой провели экипажи авиаполка, которые дислоцируется на территории Пермского края, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В роли нарушителя границы выступил один из самолетов МиГ-31. Он на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы на высоте около 15 тысяч метров имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России для сбора данных. По тревоге на перехват цели подняли два экипажа МиГ-31БМ.

"Летчики действовали на сверхзвуковых скоростях (более 2800 километров в час), и на высоте 18 тысяч метров. Задача была осложнена тем, что они должны были найти "нарушителя" сами, не привлекая наземные средства ПВО", - рассказал представитель пресс-службы военного округа.

МиГ-31 нашли и захватили "противника", который находился ниже на три тысячи метров. Затем экипажи истребителей-перехватчиков имитировали пуск ракет дальнего радиуса действия по воздушной цели.

"Несмотря на применение "нарушителем" противоракетного маневра, по данным объективного контроля цель была успешно поражена", - отметили в ЦВО.

Кстати

Именно на самолетах МиГ-31БМ в 2013 году экипажи 14-й армии ВВС и ПВО установили рекорд длительности беспосадочного перелета: они провели в небе семь часов четыре минуты. Дальность перелета составила более восьми тысяч километров с тремя дозаправками в воздухе.


 Татьяна Воробьева

17.01.2019
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принадлежат Российская газета
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