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18.01.2019
ЦАМТО

Сухопутные войска Бразилии заказали последнюю версию ПЗРК RBS-70

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RBS-70
ЗРК RBS-70 производства SAAB (Швеция).

ЦАМТО, 17 января. Шведская компания Saab объявила о подписании нового контракта на поставку Сухопутным войскам Бразилии новейшей версии переносного зенитного ракетного комплекса RBS-70 – RBS-70 NG.

Как заявлено, контракт был заключен в 4 квартале 2018 года. Сроки поставки, количество заказанных ПЗРК и их стоимость не раскрываются. Помимо ПЗРК RBS-70 NG, соглашение предусматривает поставку системы обучения, средств маскировки и другого сопутствующего оборудования. Это первый заказ на поставку СВ Бразилии последней версии комплекса. Базовая модификация RBS-70 состоит на вооружении бразильской армии с 2014 года. Система применялась для защиты воздушного пространства страны в ходе Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2014 года Saab подписала с командованием СВ Бразилии первый контракт на поставку партии комплексов RBS-70 для обеспечения нижнего эшелона системы ПВО страны. Заказ включал поставку 16 переносных пусковых установок RBS-70, неназванного количества ЗУР версии Mk.2, тренажеров, другого оборудования и услуг.

В марте 2017 года командование СВ Бразилии заключило с компанией Saab второй контракт на поставку 9 пусковых установок RBS-70, позволяющих выполнять пуск ЗУР версии Mk.2, прицелов ночного видения, тренажеров, мультиспектральных систем маскировки для RBS-70 и связанного оборудования для операторов и обслуживающего персонала. Ракеты в рамках данного соглашения не покупались.

В октябре 2017 года с Saab Dynamics был подписан третий контракт стоимостью 28 млн. риалов (9 млн. долл.) на поставку СВ Бразилии в течение 2018-2019 гг. партии ПЗРК RBS-70.

В настоящее время Saab производит наземную зенитную ракетную систему ближнего действия RBS-70 и ее усовершенствованную версию RBS-70 NG. RBS-70 – зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения в любое время суток низколетящих воздушных целей, который может использоваться в носимой версии, интегрироваться на колесную и гусеничную платформу, устанавливаться на борту кораблей. Компания поставила более 1600 комплексов RBS-70 (более 17000 ракет) в 19 стран мира.

Эффективная дальность поражения ПЗРК RBS-70 NG с использованием ракеты третьего поколения версии Mk.2 – 7 км (высота 4000 м). Ракета BOLIDE четвертого поколения позволяет поражать цели на дальностях до 9 км и развивает скорость 2М.

17.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
RBS-70
Компании
SAAB
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