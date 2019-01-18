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18.01.2019
Российская газета

Российские Т-90С становятся главными танками иракской армии

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Т-90С ВВС Ирака
Т-90С ВВС Ирака.
Источник изображения: rg.ru

Российские танки Т-90С становятся главной ударной силой иракских сухопутных войск. Новейшие боевые машины впервые приняли участие в недавнем военном параде, посвященном 98-летию создания вооруженных сил страны.

Впервые доработанные для Ирака "девяностые" были замечены в декабре 2017 года в репортаже из цеха "Уралвагонзавода", показанном в программе "Вести недели" телеканала "Россия 1".

Главным внешним отличием от предыдущих версий стали сплошные бортовые экраны, прикрывающие от противокумулятивных боеприпасов по всей длине корпуса. Ранее такая защита серийно стала устанавливаться на модернизированных Т-72Б3. Также ее можно увидеть на Т-90МС и БМПТ.

Прицелы наводчика-оператора и командира машины получили специальные бронированные пластины с прорезями. Такие не сложные, но в то же время эффективные приспособления должны уберечь оптику от пуль и осколков.



Кроме этого "девяностые" получили кондиционеры и вспомогательные энергоагрегаты, позволяющие работать системам машины при включенном основном двигателе.

В начале февраля 2018 года в Сети появились видеокадры погрузки этих танков на транспортное судно.

В середине того же месяца различные источники стали публиковать фотографии прибывших Т-90С в Ирак. Боевая техника поступила на вооружение элитной 9-й бронетанковой дивизии, которая до этого была вооружена американскими М1А1М и старыми Т-72М1.

В течение года шло интенсивное освоение полученной техники. Экипажи на полигонах шлифовали навыки вождения и стрельбы. Отрабатывались также задачи по применения противотанковых управляемых снарядов. Танки заслужили высокую оценку местных военных, продемонстрировав свою боевую мощь и приспособленность к эксплуатации в данном регионе.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод
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2 комментария
№1
18.01.2019 17:33
Т-90 хорошая машина. Критерий эффективность-стоимость выполнен на отлично.
0
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№2
18.01.2019 20:04
Цитата, q
сплошные бортовые экраны, прикрывающие от противокумулятивных боеприпасов по всей длине корпуса
Цитата, q
вспомогательные энергоагрегаты, позволяющие работать системам машины при включенном основном двигателе
Цитата, q
Отрабатывались также задачи по применения противотанковых управляемых снарядов
Пешите ищо, Алексей Брусилов, Алексей Моисеев, Российская газета.
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