Dassault Aviation обнародовала некоторые коммерческие результаты 2018 года

ЦАМТО, 17 января. Французская компания Dassault Aviation Group обнародовала информацию о ряде полученных заказов и выполненных в течение 2018 года поставках.

В частности, в 2018 году были заказаны 42 самолета семейства "Фалькон". Это число учитывает отмену заказа на "Фалькон 5X". Для сравнения, в 2017 году были заказаны 38 самолетов семейства "Фалькон".

В течение года заказчикам был поставлен 41 новый самолет семейства "Фалькон". Для сравнения, в 2017 году заказчикам были поставлены 49 самолетов этого типа.

В 2018 году были заказаны 12 истребителей "Рафаль", включая вступление в силу опциона на поставку самолетов ВВС Катара после поступления первого платежа в первой половине 2018 года.

В 2018 году было поставлено 12 истребителей "Рафаль" (9 – на экспорт и 3 – ВС Франции) по сравнению с 9 самолетами в 2017 году (8 на экспорт и 1 ВС Франции).

Кроме того, в 2018 году ВМС Франции были переданы 2 истребителя "Рафаль", модернизированных к стандарту F3.

По состоянию на 31 декабря 2018 года портфель заказов компании составлял 101 истребитель "Рафаль" (73 ед. на экспорт и 28 ед. – ВС Франции) и 53 самолета семейства "Фалькон" (без "Фалькон 5X") по сравнению со 101 "Рафаль" (70 ед. на экспорт и 31ед. – ВС Франции) и 52 "Фалькон" (включая несколько "Фалькон 5X") в декабре 2017 года.

Планируется, что официальный ежегодный отчет и планы поставок на 2019 год Dassault Aviation Group опубликует 28 февраля 2019 года.