Парламент Болгарии одобрил переговоры с США о покупке истребителей F-16 Блок.70

ЦАМТО, 17 января. Парламент Болгарии 16 января большинством голосов проголосовал за предоставление правительству полномочий на проведение переговоров с США о покупке новых истребителей F-16 Блок.70 для оснащения ВВС страны.

Как сообщает Novinite.bg, за данное решение голосовали депутаты от партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), ВМРО ("Внутренняя македонская революционная организация") и ДПС ("Движение за права и свободы"). Против выступили Болгарская социалистическая партия (БСП), "Воля" и НФСБ ("Национальный фронт спасения Болгарии"). По информации болгарских СМИ, партия "Воля" не поддержала решение, поскольку выступает против реализации дорогостоящих проектов модернизации вооруженных сил, БСП не согласилась предоставить правительству полномочия на ведение переговоров из-за неопределенных финансовых условий сделки.

При этом парламент допустил возможность увеличения ранее утвержденной стоимости покупки самолетов, изменения сроков поставки и способов оплаты.

В ближайшее время премьер-министр Болгарии должен сформировать переговорную группу из четырех министров (обороны, экономики, иностранных дел и финансов) для покупки истребителей.

По заявлению министра обороны Красимира Каракачанова, первая встреча в рамках переговорного процесса состоится в середине февраля в Брюсселе с министром обороны США. Предполагается, что в лучшем случае переговоры займут около 4 месяцев. Финансирование покупки будет осуществляться за счет средств оборонного бюджета, который будет увеличен до 2% ВВП. Ориентировочная стоимость покупки пока не разглашается.

Как сообщал ЦАМТО, Народное собрание (парламент) Болгарии поддержало реализацию нового проекта покупки 8 истребителей для замены устаревших МиГ-29 ВВС страны 8 июня 2018 года. Результаты проведенного в 2017 году конкурса, победителем которого была названа шведская Saab, ранее были аннулированы.

Одобренный парламентом бюджет приобретения составил 1,8 млрд. левов (1,08 млрд. долл.). В эту сумму входила покупка 8 самолетов, наземных средств обслуживания, вооружения, подготовка пилотов и технических специалистов и техническое обслуживание в течение 3 лет. На втором этапе проекта планируется приобрести еще восемь истребителей и окончательно снять с вооружения МиГ-29.

По условиям, по крайней мере, два истребителя должны быть поставлены в течение двух лет после подписания контракта, а все самолеты должны быть отгружены заказчику в течение 3 лет после передачи первой партии.

Министерство обороны Болгарии 3 июля 2018 года в рамках тендера направило семи странам (США, Израиль, Португалия, Германия, Италия, Франция и Швеция) запросы о предложениях, ответы на которые требовалось представить к 1 октября. Свои предложения передали США (новые F-16 Блок.70), Швеция (новые JAS-39C/D "Грипен") и Италия (бывшие в эксплуатации истребители "Тайфун" Транш.1).

К 14 декабря 2018 года три финалиста тендера представили улучшенные предложения. После их изучения к концу декабря сформированные для оценки предложений комиссии рекомендовали закупку американских самолетов F-16. Решение обосновывалось тем, что США предложили поставить полный пакет истребителей с установленным вооружением и оборудованием, в отличие от двух других претендентов.

Несмотря на то, что стоимость продажи F-16 Блок.70 превышает выделенный бюджет, а поставка первых самолетов не может быть выполнена в установленный срок, 9 января правительство предложило Национальному собранию одобрить переговоры с США о закупке истребителей.