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18.01.2019
ЦАМТО

В Казахстане будет налажена крупно-узловая сборка вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171

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Летные испытания второго опытного образца вертолета Ми-171А2. Архивное фото.
Летные испытания второго опытного образца вертолета Ми-171А2. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

ЦАМТО, 17 января. В Казахстане будет налажена крупно-узловая сборка вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171, сообщает официальный интернет-ресурс Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Республики Казахстан.

Как говорится в сообщении МОАП, 17 января в Астане состоялось подписание контракта на организацию в Республике Казахстан крупно-узловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 между АО "НК "Казахстан инжиниринг" Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, АО "Авиаремонтный завод №405" и АО "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех".

Данный документ был заключен в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между президентами Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и Российской Федерацией Владимиром Путиным.

Сборка вертолетов и их адаптация под требования заказчика будет выполняться на производственных площадках АО "Авиаремонтный завод №405". Это предприятие имеет наибольшие компетенции в вопросах обеспечения безопасной эксплуатации вертолетов этого типа в Казахстане.

АО "Авиаремонтный завод 405" сертифицирован казахстанскими и международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов типа Ми-8/17/171.

Необходимо отметить, что в Казахстане впервые внедряется технология сборки тяжелых вертолетов и сборочное производство организовано без привлечения бюджетных инвестиций.

Запуск сборочного производства вертолетов обеспечит значительное развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, гражданской вертолетной индустрии, учебно-тренировочной базы и др.

Сегодня основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в республике являются ряд государственных учреждений и коммерческие авиакомпании.

Вертолет Ми-8АМТ/Ми-171 разработан Московским вертолетным заводом им. М.Л.Миля и может быть использован для перевозки пассажиров, транспортировки грузов массой до 4000 кг в кабине и на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения.

В настоящее время в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы, Латинской Америки и СНГ эксплуатируется более 1000 вертолетов данного типа в различных модификациях, сообщает МОАП Республики Казахстан.

17.01.2019
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