Военные инженеры в Кузбассе получили по гособоронзаказу краны-манипуляторы КМВ-10К

ЦАМТО, 17 января. Военные инженеры ЦВО в Кузбассе получили по гособоронзаказу краны-манипуляторы военного назначения КМВ-10К, предназначенные для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с опасными грузами.

Кран-манипулятор КМВ-10К обладает повышенными грузовысотными характеристиками, имеет лебедку, обеспечивающую малые скорости опускания и поднятия, что особенно важно при работе с опасными грузами, а также большую грузоподъемность как транспортный автомобиль при перевозке грузов. Кран-манипулятор оснащен дополнительным пультом управления по радиоканалу, что обеспечивает удобство и безопасность проведения грузоподъемных работ.

Максимальная грузоподъемность составляет не менее 4 т, на максимальном вылете стрелы манипулятора – не менее 1,4 т. Вылет основного подъема – от 2 до 8,3 м (при максимальной грузоподъемности – 3 м), сообщает пресс-служба Центрального военного округа.