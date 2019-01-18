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18.01.2019
ЦАМТО

Военные инженеры в Кузбассе получили по гособоронзаказу краны-манипуляторы КМВ-10К

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Кран-манипулятор военного назначения КМВ-10К
Кран-манипулятор военного назначения КМВ-10К.
Источник изображения: http://bastion-karpenko.ru

ЦАМТО, 17 января. Военные инженеры ЦВО в Кузбассе получили по гособоронзаказу краны-манипуляторы военного назначения КМВ-10К, предназначенные для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с опасными грузами.

Кран-манипулятор КМВ-10К обладает повышенными грузовысотными характеристиками, имеет лебедку, обеспечивающую малые скорости опускания и поднятия, что особенно важно при работе с опасными грузами, а также большую грузоподъемность как транспортный автомобиль при перевозке грузов. Кран-манипулятор оснащен дополнительным пультом управления по радиоканалу, что обеспечивает удобство и безопасность проведения грузоподъемных работ.

Максимальная грузоподъемность составляет не менее 4 т, на максимальном вылете стрелы манипулятора – не менее 1,4 т. Вылет основного подъема – от 2 до 8,3 м (при максимальной грузоподъемности – 3 м), сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

17.01.2019
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Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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