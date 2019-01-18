Летчики Курской авиабазы ЗВО впервые применили полученные по ГОЗ истребители Су-30СМ

ЦАМТО, 17 января. Экипажи созданной авиационной эскадрильи Западного военного округа (ЗВО), базирующейся в Курской области, впервые применили полученные в рамках гособоронзаказа 12 истребителей Су-30СМ.

Военнослужащие выполнили контрольные полеты, проверили летно-технические характеристики истребителей, работоспособность двигателей, авионики, гидравлических систем и механизмов на различных скоростях и высотах. Летчики, выполнившие контрольный ввод в новом периоде обучения, совершили первые выходы на авиационные полигоны с практическим применением ракетно-пушечного вооружения по целям в зоне видимости и по приборам.

В конце 2018 года авиаполк завершил перевооружение и формирование эскадрилий с новым типом самолетов.

Поступившие Су-30СМ являются модернизированными многоцелевыми истребителями поколения "4+". Их отличает улучшенная маневренность и дальность полета, высокая многозадачность бортовых систем при ведении воздушного боя.

Первая эскадрилья авиабазы в Курской области была переведена на новый тип самолетов в конце 2017 года.

Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен нести современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Также Су-30СМ может применяться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей, сообщает пресс-служба Западного военного округа.