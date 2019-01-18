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18.01.2019
ЦАМТО

Новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов" успешно завершил госиспытания

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Корабль противоминной обороны Иван Антонов. Архивное фото
Корабль противоминной обороны Иван Антонов. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

ЦАМТО, 17 января. Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов" успешно завершил государственные испытания и его экипаж готовится к торжественной церемонии подъема Андреевского флага, которая состоится 26 января.

В церемонии примут участие представители Главного командования ВМФ, Балтийского флота, оборонно-промышленного комплекса.

Ранее, 29 декабря 2018 года, была подписана соответствующая приемная документация о завершении испытаний корабля.

Построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге корабль ПМО "Иван Антонов" станет очередным кораблем, который пополнит минно-тральные силы ВМФ России в рамках плана по их активному переоснащению. В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 являются новым поколением минно-тральных кораблей. Опыт эксплуатации головного корабля ПМО "Александр Обухов" показал, что корабли этого проекта являются многофункциональным и могут использоваться в качестве как базовых минно-тральных , так и морских минно-тральных кораблей. Приказом Главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева этому новейшему кораблю противоминной обороны при закладке было присвоено наименование "Иван Антонов" (в честь прославленного снайпера-балтийца участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова).

Корабли противоминной обороны проекта 12700 предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными морскими минами", которые корабль ПМО типа "Иван Антонов" может обнаруживать, как в воде, так и в морском грунте. По оценке Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения проекта 12700 существенно усилят потенциал и эффективность минно-тральных сил флотов ВМФ России.

Корабль ПМО проекта 12700 спроектирован ЦМКБ "Алмаз" и является новым поколением кораблей ПМО, в строительстве и проектировании которых ОАО "СНСЗ" и ОАО "ЦМКБ "Алмаз" накопили большой опыт. На базе этого опыта и передовых мировых тенденций в сфере противоминной обороны предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта – автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем, корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение корабля составляет 890 т, длина – 61 м, ширина – 10 м, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узлов, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

Данный корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Метод вакуумной инфузии представляет собой метод формования стеклопластиковых изделий, при котором за счет герметичной пленки, прилегающей к матрице, создается рабочая полость с уложенным армирующим материалом (стеклоткань или углеткань). В полости создается вакуум, и за счет разницы атмосферного и внутриполостного давлений связующее втягивается в рабочую полость и пропитывает армирующий материал. Метод значительно улучшает соотношение "волокно-смола" в ламинате, в результате чего получается более прочное (на 25%) и легкое (на 20%) изделие.

Достоинством корпуса корабля ПМО является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Иван Антонов
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
БФ
пр. 12700
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1 комментарий
№1
18.01.2019 12:26
Отличная новость...но обновление флота в РФ идет чрезмерно медленно  и совершенно не отвечает нуждам флота...А с тральщиками в РФ вообще беда...их слишком мало и они устарели и морально  и физически...
+3
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