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18.01.2019
ЦАМТО

РВСН подготовят около 6000 специалистов в учебных центрах за год

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Шахта ракетного комплекса РВСН РФ
Шахта ракетного комплекса РВСН РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 17 января. Около 6 тыс. военнослужащих пройдут подготовку в учебных центрах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2019 году по программам подготовки младших военных специалистов.

В настоящее время подготовка военнослужащих для РВСН осуществляется в трех учебных центрах, дислоцированных в Переславле-Залесском (Ярославская обл.), Острове (Псковская обл.) и школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.).

За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН проходят подготовку специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по эксплуатации и ремонту систем связи.

Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебных воинских частях создана вся необходимая учебно-материальная база. Для обучения курсантов по 26 военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соединений и частей.

В РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

17.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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