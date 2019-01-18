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18.01.2019
ЦАМТО

В Минобороны Украины рассказали о переходе на стандарты НАТО

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Степан Полторак и Йенс Столтенберг
Министр обороны Украины Степан Полторак и генеральный секрктарь НАТО Йенс Столтенберг. Брюссель, июнь 2015 года.
Источник изображения: Twitter миссии Украины в НАТО

ЦАМТО, 17 января. Полный переход на все стандарты НАТО будет для Киева более длительным, нежели достижение основных стандартов для членства в альянсе. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"До конца 2020 года мы должны получить основные стандарты НАТО, но полностью переход на все стандарты НАТО мы сможем совершить только тогда, когда будем иметь полный финансовый ресурс, а реформа армии является очень дорогостоящей", – сказал министр.

Он привел в пример Польшу, которая, являясь членом НАТО, до сих пор переходит на новые стандарты, которые есть в альянсе.

"Поменять всю технику и вооружение – надо иметь возможности закупки, и нужно иметь возможность финансового ресурса, поэтому этот процесс более длительный", – сказал министр.

Как напоминает "РИА Новости", Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

17.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Польша
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
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