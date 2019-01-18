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18.01.2019
Вестник Мордовии

"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35

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-9
Т-14
Т-14.
Источник изображения: rg.ru
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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Широко разрекламированные российские танки Т-14 "Армата" рискуют превратиться в некое подобие советских сухопутные крейсеров Т-35.

В 30-е годы эти пятибашенные монстры были воплощением бронетанковой мощи страны Советов. Выпущенные всего в количестве шести десятков штук они были непременными участниками военных парадов в Москве и Киеве.

Что-то похожее сейчас происходит с Т-14 "Армата". Машина с мая 2015 года - непременный участник майских праздничных торжеств на Красной площади. Причем, если Т-35 были в войсках, участвовали в учениях, то отправка "четырнадцатых" в части переносится уже который год подряд.


Пятибашенный тяжёлый танк Т-35, воссозданный по советским чертежам в городе Верхняя Пышма.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

При этом нам регулярно сообщается, что с программой создания "танка будущего" все нормально. Однако российские танкисты продолжают получать модернизированные Т-72Б3, которые, по ряду характеристик, особенно по защите, уступают западным машинам.

Т-35 военными историками считается тупиковой ветвью танкостроения. Действительно, громоздкий танк со слабой броней был обречен на поле боя на уничтожение. В этом - его существенное различие с "Арматой", которая реально превосходит любые современные и перспективные машины. Однако за выдающиеся характеристики придется заплатить немалую цену, в прямом смысле. И, похоже, в современных реалиях выпуск Т-14, как и Т-35, ограничится очень небольшой серией.

Лев Романов

17.01.2019
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11 комментариев
№1
18.01.2019 09:56
Все правильно! По другому у нас и не могло быть. Т-14 сделал свое дело, созданный вокруг него миф был на руку и Нашим и Вашим (супостатам). Нашим он оказал содействие в отмывании кучи бабок, сначала на доводку и испытания Т-95, а потом на создание мифа  для "Арматы". А Вашим использовать этот миф в своих интересах и, обратите внимание,  как они поддерживали Наш миф о супер танке Т-14.  Как они тонко подпевали нашим очковтирателям  о создании супертанка нового поколения. И где он этот танк?  Он умрет не родившись, не такая машина нужна нашим войскам. Нам нужна новая, возрожденная  на  новых требованиях 21 века, 34-ка.
-3
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№2
18.01.2019 12:23
Не думаю,что это так...Т-35 не был чем то серьезным и от Т-28 принципиально не отличался ни защитой ни вооружением,а уж в маневренности и проходимости так вообще был коровой....Т-14 выгодно отличается от любого современного танка и коровой его не назовешь...Озвучена закупка больше 100 единиц танков Армата и БМП на его базе для армии РФ...Говорят,о возможности перевооружения Арматы новой пушкой,калибра 140-152мм...Сдержит ли свои обещания правительство РФ ,или опят потратит деньги на ,почти,бесплатный кредит Греции,или многомиллионный подарок Киргизии,положив на Россию известный предмет,не известно...Но,как говорят - Поживем увидим !
+2
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№3
18.01.2019 13:14
Скорее автор статьи повторит судьбу Т-35
+3
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№4
18.01.2019 15:54
Даже если Т-14 сделают всего несколько десятков штук, это будет на несколько десятков танков четвёртого поколения больше, чем светит армии США в ближайшие пару десятилетий, которые так и будут модернизировать танки М1А1 и М1А2 третьего поколения.
+3
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№5
18.01.2019 16:37
Кочколаз
Цитата, Кочколаз сообщ. №1
Нам нужна новая, возрожденная  на  новых требованиях 21 века, 34-ка.
Т.е. такая, чтоб тысячами помирала вместе с экипажами? Зато дёшево. Или о чём вы?

Да, войны, подобной Второй мировой, не предвидится. Если и будет война с США, с НАТО, только ядерная, а после массированных бомбардировок ядерным оружием плевать будет на то у кого какие танки и сколько их. Для локальных конфликтов (Чечня, Сирия) не нужно много десятков тысяч дешёвых танков.
-1
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№6
18.01.2019 17:36
Что бы запустить Т-14 в серию нужно уволить экономический блок правительства.
0
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№7
18.01.2019 18:14
Цитата, ID: 1701 сообщ. №3
Скорее автор статьи повторит судьбу Т-35
Танк где в нормальной серии? Или мы королевский Тигр произвели по российски?
0
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№8
18.01.2019 18:15
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №4
Даже если Т-14 сделают всего несколько десятков штук, это будет на несколько десятков танков четвёртого поколения больше, чем светит армии США в ближайшие пару десятилетий, которые так и будут модернизировать танки М1А1 и М1А2 третьего поколения.
Как показала вторая мировая война танки малых серий это путь в никуда.
0
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№9
18.01.2019 18:17
Цитата, Враг сообщ. №5
Да, войны, подобной Второй мировой, не предвидится. Если и будет война с США, с НАТО, только ядерная, а после массированных бомбардировок ядерным оружием плевать будет на то у кого какие танки и сколько их.
Откуда подобные данные? Мне просто интересно, откуда подобные голословные заявления. Гитлер обладал массовыми запасами газового оружия, которые так и не были использованы.
0
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№10
18.01.2019 21:48
Афтар этой фейковой заказной статейки или купленный с патрохами журналюга или Член пятой колонны, отдохнувший на солнечном берегу Мертвого моря. Пишите лучше про абрамсы или меркави, о их судьбе при встрече с Арматой..
+2
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№11
19.01.2019 11:12
Цитата, q
Т-35 военными историками считается тупиковой ветвью танкостроения. Действительно, громоздкий танк со слабой броней был обречен на поле боя на уничтожение. В этом - его существенное различие с "Арматой", которая реально превосходит любые современные и перспективные машины.
Вот из этой фразы автора становится понятно, что Т-14 не повторит судьбы Т-35.
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