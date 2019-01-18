"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35

[srcimg]http://vestnik-rm.ru/userfiles/images/01__09_2017/1111aaaaa/dsc_0118.jpg[/srcimg] Источник изображения: vestnik-rm.ru

Широко разрекламированные российские танки Т-14 "Армата" рискуют превратиться в некое подобие советских сухопутные крейсеров Т-35.

В 30-е годы эти пятибашенные монстры были воплощением бронетанковой мощи страны Советов. Выпущенные всего в количестве шести десятков штук они были непременными участниками военных парадов в Москве и Киеве.

Что-то похожее сейчас происходит с Т-14 "Армата". Машина с мая 2015 года - непременный участник майских праздничных торжеств на Красной площади. Причем, если Т-35 были в войсках, участвовали в учениях, то отправка "четырнадцатых" в части переносится уже который год подряд.

Пятибашенный тяжёлый танк Т-35, воссозданный по советским чертежам в городе Верхняя Пышма. Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

При этом нам регулярно сообщается, что с программой создания "танка будущего" все нормально. Однако российские танкисты продолжают получать модернизированные Т-72Б3, которые, по ряду характеристик, особенно по защите, уступают западным машинам.

Т-35 военными историками считается тупиковой ветвью танкостроения. Действительно, громоздкий танк со слабой броней был обречен на поле боя на уничтожение. В этом - его существенное различие с "Арматой", которая реально превосходит любые современные и перспективные машины. Однако за выдающиеся характеристики придется заплатить немалую цену, в прямом смысле. И, похоже, в современных реалиях выпуск Т-14, как и Т-35, ограничится очень небольшой серией.

Лев Романов