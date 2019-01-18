"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Широко разрекламированные российские танки Т-14 "Армата" рискуют превратиться в некое подобие советских сухопутные крейсеров Т-35.
В 30-е годы эти пятибашенные монстры были воплощением бронетанковой мощи страны Советов. Выпущенные всего в количестве шести десятков штук они были непременными участниками военных парадов в Москве и Киеве.
Что-то похожее сейчас происходит с Т-14 "Армата". Машина с мая 2015 года - непременный участник майских праздничных торжеств на Красной площади. Причем, если Т-35 были в войсках, участвовали в учениях, то отправка "четырнадцатых" в части переносится уже который год подряд.
|Пятибашенный тяжёлый танк Т-35, воссозданный по советским чертежам в городе Верхняя Пышма.
|Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
При этом нам регулярно сообщается, что с программой создания "танка будущего" все нормально. Однако российские танкисты продолжают получать модернизированные Т-72Б3, которые, по ряду характеристик, особенно по защите, уступают западным машинам.
Т-35 военными историками считается тупиковой ветвью танкостроения. Действительно, громоздкий танк со слабой броней был обречен на поле боя на уничтожение. В этом - его существенное различие с "Арматой", которая реально превосходит любые современные и перспективные машины. Однако за выдающиеся характеристики придется заплатить немалую цену, в прямом смысле. И, похоже, в современных реалиях выпуск Т-14, как и Т-35, ограничится очень небольшой серией.
Лев Романов
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Нам нужна новая, возрожденная на новых требованиях 21 века, 34-ка.Т.е. такая, чтоб тысячами помирала вместе с экипажами? Зато дёшево. Или о чём вы?
Да, войны, подобной Второй мировой, не предвидится. Если и будет война с США, с НАТО, только ядерная, а после массированных бомбардировок ядерным оружием плевать будет на то у кого какие танки и сколько их. Для локальных конфликтов (Чечня, Сирия) не нужно много десятков тысяч дешёвых танков.
Скорее автор статьи повторит судьбу Т-35Танк где в нормальной серии? Или мы королевский Тигр произвели по российски?
Даже если Т-14 сделают всего несколько десятков штук, это будет на несколько десятков танков четвёртого поколения больше, чем светит армии США в ближайшие пару десятилетий, которые так и будут модернизировать танки М1А1 и М1А2 третьего поколения.Как показала вторая мировая война танки малых серий это путь в никуда.
Да, войны, подобной Второй мировой, не предвидится. Если и будет война с США, с НАТО, только ядерная, а после массированных бомбардировок ядерным оружием плевать будет на то у кого какие танки и сколько их.Откуда подобные данные? Мне просто интересно, откуда подобные голословные заявления. Гитлер обладал массовыми запасами газового оружия, которые так и не были использованы.
Т-35 военными историками считается тупиковой ветвью танкостроения. Действительно, громоздкий танк со слабой броней был обречен на поле боя на уничтожение. В этом - его существенное различие с "Арматой", которая реально превосходит любые современные и перспективные машины.Вот из этой фразы автора становится понятно, что Т-14 не повторит судьбы Т-35.