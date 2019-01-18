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18.01.2019
ТАСС

Военные задействуют беспилотник при расчистке русла реки Бурея в Хабаровском крае

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БЛА «Орлан-10»
БЛА «Орлан-10».
Источник изображения: Минобороны РФ / Wikimedia

Всего к выполнению задач привлекут 360 человек

ТАСС, 17 января. Военные задействуют беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" для разведки и мониторинга района подрыва, который планируется провести для расчистки русла реки Бурея в Хабаровским крае. Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и четыре снегохода "Буран" вертолетами Ми-26 армейской авиации доставлены на аэродром Украинка. Беспилотный летательный аппарат и снегоходы будут переброшены в район полевого лагеря на Бурейском водохранилище для проведения разведки района при проделывании шурфов, доставки личного состава и закладки зарядов", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, военные продолжают готовить технику и специальное оборудование, задействованные в операции. На месте развернут полевой лагерь. Всего к выполнению задач привлекается более 360 человек, задействовано 19 единиц техники.

В середине декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе края в 70-80 км от села Чекунда с сопки сошел грунт объемом 34 млн кубометров, перекрывший русло реки Бурея. Президент РФ Владимир Путин распорядился привлечь к ликвидации затора силы и средства Минобороны. В операции задействованы подразделения отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа. Для расчистки русла планируется провести два подрыва, которые, по данным властей, могут провести 22 января.

17.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Ми-26
Орлан-10
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