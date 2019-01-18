США в новой стратегии ПРО полагаются на ядерное сдерживание России и Китая

При этом, как подчеркнули в американской администрации, речь идет именно о наращивании ядерного потенциала, а не о расширении системы противоракетной обороны

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают делать ставку на ядерное сдерживание России и Китая, однако система противоракетной обороны США направлена в первую очередь против "государств-изгоев", таких как Иран. С таким утверждением выступил в среду представитель администрации США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном предстоящему обнародованию новой стратегии развития американской системы противоракетной обороны (ПРО).

"Что касается России и Китая, то у них есть очень крупный и высокотехнологичный арсенал, и мы нацелены на то, чтобы полагаться на наше сдерживание, чтобы сдерживать Россию и Китай в этой области", - сказал он. Представитель администрации подчеркнул также, отвечая на уточняющий вопрос, что речь идет именно о наращивании ядерного потенциала, а не о расширении американской системы ПРО в мире.

"США продолжают полагаться на ядерное сдерживание, чтобы сдерживать потенциальные ядерные угрозы со стороны Китая и России", - пояснил чиновник. При этом представитель администрации добавил, что президент США Дональд Трамп стремится к налаживанию хороших отношений с обеими странами: "Что касается России и Китая, то президент рассчитывает на хорошие отношения с каждой из них".

"Наши возможности в сфере противоракетной обороны направлены в первую очередь против угроз со стороны государств-изгоев", - утверждал также он, не уточнив, против каких еще угроз они направлены. "Например, те силы, которые мы разместили в Европе, находятся там для того, чтобы противостоять угрозам вне региона, как, например, угроза со стороны Ирана", - заявил чиновник. "Мы очень прозрачны с Россией и Китаем относительно наших планов в сфере противоракетной обороны", - утверждал он.

В апреле прошлого года тогдашний первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан (ныне является временно исполняющим обязанности главы Пентагона) заявил, что новая стратегия ПРО будет выстроена с учетом соперничества США с Россией и Китаем на мировой арене. Тогда он не назвал точной даты представления несекретной версии данного документа, но указал, что ожидает ее обнародования, "вероятно, в течение следующих нескольких недель", так как "она подвергается окончательному рассмотрению". Шанахан дал понять, что доработки требует "расширение имеющихся средств и возможностей" ПРО, нацеленной на Иран и КНДР.

Космический эшелон ПРО

Вашингтон предметно рассматривает возможность размещения в космосе системы средств обнаружения ракет, которые помогут фиксированию и сопровождению целей, кроме того, будет изучаться целесообразность выведения в космос перехватчиков, в том числе лазеров.

У представителя исполнительной власти США журналисты поинтересовались, рассматривается ли идея создания своего рода пояса спутников со средствами обнаружения. "Мы изучаем [возможность размещения] пояса из сенсоров с целью помочь раннему обнаружению и отслеживанию ракет после того, как они были запущены. Мы рассматриваем космос как важную сферу, как новый уровень возможностей", - отметил он.

Также ему был задан вопрос, может ли выведение на орбиту противоракетных сенсоров естественным образом повлечь за собой размещение в космическом пространстве перехватчиков. "Я бы отверг идею того, что есть некая естественная или закономерная последовательность [развертывания] каких-либо возможностей. Мы намерены изучать все аспекты реализации, эффективности, финансовой целесообразности и стратегические аспекты [размещения там такого рода технологий]. И если это будет иметь смысл, то будут получены соответствующие рекомендации, а если нет - будет иной исход", - пояснил чиновник.

"Мы будем изучать это, и мы будем смотреть, обоснованно ли это", - сказал он. В развитие темы у него также спросили, существует ли возможность, что Соединенные Штаты могут вывести в космос лазеры, которые будут выполнять функции перехватчиков. "Если это имеет смысл, то это то, что мы будем изучать", - ответил он.

Третий позиционный район

Американские власти пока не приняли решение о строительстве третьей базы ракет-перехватчиков на восточном побережье США.

По словам чиновника, администрация все еще рассматривает вопрос о создании базы на американской территории и информация об этом приводится в новой стратегии. "Мы провели экологическое исследование по влиянию [возможного строительства базы] на окружающую среду на потенциальном участке [строительства]", - подчеркнул представитель исполнительной власти США, но не привел подробностей данного исследования. "Мы готовы двигаться вперед, если будет установлено, что это действительно улучшит нашу стратегию в отношении Ирана. Но решение по поводу третьей базы ПРО принято не было", - указал он.

Как рассказали в администрации, в стратегии ПРО говорится о текущем потенциале США. В документе перечислена информация о том, что власти "уже делают, чтобы улучшить свое положение с учетом нынешних возможностей", планы по расширению уже существующих программ и "по постепенному усилению потенциала". Доктрина затрагивает как региональные вопросы, в том числе в отношении союзников, так и внутренние проблемы США.

С 2013 года Конгресс выделял Пентагону десятки миллионов долларов на изучение возможности создания третьего позиционного района ПРО на северо-востоке страны для защиты от ракетной угрозы, исходящей от Ирана. Однако представители минобороны заявляли, что считают это нецелесообразным. В качестве возможного места дислокации ракет-перехватчиков на восточном побережье СМИ называют базу Форт-Драм в штате Нью-Йорк.

Ранее США неоднократно заявляли, что система ПРО наземного базирования с перехватчиками, размещенными на Западном побережье страны - Форт-Грили на Аляске и Ванденберг в Калифорнии, - предназначена для защиты от ракетного нападения со стороны КНДР.

Как ожидается, новую стратегию развития американской системы ПРО обнародует в четверг президент США Дональд Трамп. Предполагается также, что в четверг будут даны более детальные пояснения о доктрине и распространен ее текст.