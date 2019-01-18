МИД ответил на претензии Вашингтона по ДРСМД

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вашингтон продолжает преподносить партнерам фейки, обвиняя Москву в новых нарушениях Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

"Все, что мы слышим, это не больше чем пропагандистское обрамление деструктивной линии США, не более чем попытка покрыть сладкой глазурью пустую позицию, которая не содержит предметной работы с нами. Это все скармливается коллегам США по НАТО в качестве истины в последней инстанции", — отметил он, комментируя прозвучавшие накануне новые претензии к России по несоблюдению соглашения.

По словам Рябкова, российская сторона последовательно разоблачает такие подходы и методы Вашингтона.

"Мы будем и дальше подчеркивать, что за этой сахарной глазурью, пудрой ничего не стоит: никакого теста, содержания, субстанции нет вообще. Это все фейк. Это иллюзионисты в сфере политики контроля над вооружениями, которые пытаются ввести в заблуждение союзников по НАТО и международное сообщество в целом", — констатировал замглавы МИД.

Дипломат подчеркнул, что США до сих пор так и не предоставили Москве объяснения, почему они считают, что ракета системы 9М729 нарушает ДРСМД.

Рябков отметил, что России непонятна нынешняя линия США по соглашению, неясно, хочет ли Вашингтон его слома или намерен совместно работать над сохранением.

"США должны обратиться к собственным аспектам выполнения договора, для того чтобы обеспечить его выживаемость. Если они к этому не готовы, если мы будем и дальше наблюдать стремление переложить всю ситуацию с больной головы на здоровую, то мы естественным образом сделаем вывод о том, что для США ДРСМД не нужен, он спутывает США по рукам и ногам в части развития подобных систем", — добавил дипломат.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия не раз подчеркивала, что строго соблюдает свои обязательства по договору. По словам главы МИД Сергея Лаврова, обвинения о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

В декабре прошлого года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по документу. США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему. В Вашингтоне утверждают, что сейчас ее дальность нарушает положения договора.

При этом секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что дальность полета 9М729 на испытаниях не превысила 476 километров при допустимых 500.