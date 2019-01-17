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17.01.2019
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Китайцы занялись разработкой двух стелс-бомбардировщиков

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Китайский бомбардировщик Xian H-6K
Китайский бомбардировщик Xian H-6K.
Источник изображения: © AP Photo, Xinhua/ Liu Rui

Китайские авиастроительные предприятия занимаются разработкой сразу двух проектов бомбардировщиков, в конструкции которых будут широко применяться технологии малозаметности. Как пишет Aviation Week, об этом объявило Разведывательное управление министерства обороны США. Существование одного из этих проектов - H-20 или H-X - китайские ВВС официально подтверждали в 2017 году. О втором проекте достоверной информации не появлялось.

По данным Пентагона, второй проект, имеющий обозначение JH-XX, предполагает создание истребителя-бомбардировщика средней дальности полета. Самолет получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, ракеты класса "воздух-воздух", а также корректируемые боеприпасы для нанесения ударов по наземным целям. Американские военные полагают, что новые китайские самолеты поступят на вооружение не раньше 2025 года.

При разработке новых боевых самолетов китайские конструкторы используют технологии, полученные при разработке истребителей пятого поколения J-20 и FC-31. В Разведывательном управлении министерства обороны США уточнили, что они получили сведения о двух китайских проектах бомбардировщиков в 2017 году.

Ранее стало известно, что новый стратегический бомбардировщик H-20, разработкой которого занимается китайская компания Xian Aircraft Industrial Corporation, будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Такой вывод можно сделать из видеоролика, опубликованного китайской корпорацией AVIC в мессенджере WeChat. Этот ролик посвящен 60-летию компании Xian и заканчивается фронтальным изображением "летающего крыла", закрытого тканью.

Xian занимается разработкой бомбардировщика с 2016 года. Технические подробности о перспективном самолете пока неизвестны. Предположительно, бомбардировщик сможет нести вооружение массой до 20 тонн и выполнять полеты на дальность до 12 тысяч километров.

Василий Сычёв

16.01.2019
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Страны
Китай
США
Продукция
J-20
Компании
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Проекты
АФАР
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