Испанцы тестируют прототип ударного французского БЛА Нейрон

Специалисты Центра логистики вооружения и экспериментов (CLAEX, Испания) с двумя самолетами Тайфун и обслуживающим персоналом 11-ой эскадрильи ВВС Испании, в конце 2018 год отправились на авиабазу Истр (Франция), где провели серию летных испытаний с демонстратором UCAV (беспилотный летательный аппарат воздушного боя), более известным как nEUROn.

Разработка демонстратора nEUROn является результатом деятельности европейского консорциума во главе с французской компанией Dassault Aviation, технологическим вкладом промышленных партнеров различных стран (от Испании, бывшая EADS-CASA), и с участием в вышеупомянутой кампании. Участие испанской стороны стало следствием приглашения французской Генеральной дирекции по вооружению (DGA). Также было решено использовать в тестах боевые самолеты из состава ВВС Испании.

Цель испытаний состояла в том, чтобы оценить скрытность платформы UCAV с помощью набора датчиков, находящихся на истребителе Тайфун. Для обнаружения использовался радар обнаружения воздушных целей (очевидно, штатная бортовая РЛС Тайфуна - прим. arcad2000), прибор IRST поиска и отслеживания, работающий в инфракрасном диапазоне и ракета IRIS-T класса "воздух-воздух". Поскольку БЛА nEUROn был задуман как самолет-невидимка с очень низкой радиолокационной и инфракрасной заметностью, у разработчиков и специалистов в связи с этим имеется непосредственный интерес изучения этой системы с помощью радаров и других специальных воздушных датчиков.

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Отредактировано arcad2000 (Сегодня 16:36:17)