Центральный Военно-морской музей получит два филиала в Крыму

Музеи могут войти в состав ЦВММ до конца 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Музей Черноморского флота и Музей фортификационных сооружений в Севастополе планируется сделать филиалами Центрального военно-морского музея (ЦВММ), отмечающего в этом году 310-летие. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор ЦВММ Руслан Нехай.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время мы пополнимся двумя филиалами - Музеем Черноморского флота в Севастополе и балаклавским Музеем фортификационных сооружений. Документы все подготовлены", - сказал Нехай ТАСС.

По его словам, музеи могут войти в состав ЦВММ до конца текущего года. "Когда финансово-административные вопросы будут разрешены, мы с удовольствием примем их в наш состав. Я надеюсь, что в этом году", - сказал Нехай.

Музей истории Черноморского флота в Крыму был открыт в 1869 году. В нем собраны предметы, связанные с историей русского флота начиная с его основания в XVIII веке и до развития ракетно-ядерного флота в послевоенный период.

В состав Военно-исторического музея фортификационных сооружений входят: Балаклавский музейный комплекс, представляющий собой подземный комплекс секретных военных объектов периода "холодной войны" и музейный комплекс "Михайловская батарея". Строительство батареи было завершено в середине XIX века.